【吉打警总月常集会及颁升级警阶勋章】新检疫站首阶段9月启用 马泰边境将24小时开放 北马新闻

（亚罗士打31日讯）新建的马泰边境黑木山移民、关税及检疫站（ICQS）料将在首阶段设备完成后于9月1日启用。届时边境将同步24小时开放。

吉打州总警长拿督阿斯里指出，马泰边境即将24小时开放，而新建检疫站首阶段设备将于9月1日完成。警方接获指示新检疫站首阶段设备完成启用时，边境将同步24小时开放。

对此，他表示，警方已作好准备维护边境保安工作，包括将增加警力及轮班值勤的次数。

阿斯里周三出席吉打州警察总部月常集会及颁发升级警阶勋章后，这么表示。

警员人数须增加

他说，目前边境开放18小时，有42名来自古邦巴素警局的警员分3次轮班值勤。届时一旦24小时开放后，警员人数必须增加至122人及轮班值勤的次数也必须增加至4次。

“警方已拟建议书申请增加122名警力和轮班次数，并将呈上给武吉阿曼警察总部。”

边境开放细节商议中

他指出，新建的黑木山移民、关税及检疫站将仿效新山检疫站，届时的设备包括有警方行动室、闭路电视、扫描系统等。

“警方将严守把关及执行边境保安工作，有关保安设备例如扫描系统将确保非法物品不能进入我国，包括枪械及走私等”。

他补充，目前边境开放的细节还在商议中。

他也说，副首相拿督斯里阿末扎希将于6月1日前来吉北黑木山边境，巡视及商讨新建移民、关税及检疫站的设备。

拒接受民众贿赂 2警员获表扬

2名警员拒绝接受民众贿赂1290令吉，受到吉打州总警长表扬。

在吉打州警察总部月常集会及颁发升级警阶勋章上，2名来自瓜拉姆拉警局的警方巡逻车警员，因拒绝受贿而受到州总警长拿督阿斯里颁发表扬状。

阿斯里说，2名受表扬的警员是沙尔旺及安迪诺，他们是于今年4月份在双溪大年一带，拦截一辆停在旁的可疑轿车，结果发现车内有许多准备拿去张贴有关阿窿贷款的横幅，2名华裔因此要贿赂2人，惟被他们拒绝和多次给予警告。

他说，2人后过把有关款项交去反贪污委员会。

采取严厉手法扫毒

阿斯里说，吉打州的罪案平均有75%与毒品有关，所以警方采取严厉手法扫毒，于2016年10月至2017年3月期间，已起获多宗毒品案，逮捕瘾君子和贩毒者。

他也提到，各类罪案平均都有下降情况，2016年1月至4月与2017年同期间，州内的平均罪案下降6.9%，即从2342减少至2180宗。

劝民众勿操纵法律

另一方面，对于男子莫哈末费苏涉嫌潜入商场女厕被围殴至重伤后不治的事件，吉打州总警长拿督阿斯里说，警方已逮捕5人，目前还在追缉另5人。

他说，该男子起初被送院时还未去世，警方援引严重伤人案调查此案。不过，较后他因伤到重要部位颈骨断而去世，警方援引刑事法典第302谋杀条文调查此案。

他劝请民众勿把法律操纵在手中，如果围殴后当事人不幸去世，警方就会以谋杀条文调查案件，这起事件也给民众一个警惕。

他说，民众一旦捉到嫌犯应该把他交给警方处理。

吴慧仪擢升助理警监

吉打州政治部女警官吴慧仪双喜临门，怀上龙凤胎，今日也正式擢升为助理警监（ASP）。

吴慧仪大腹便便出席吉打州警察总部的月常集会及颁发升级警阶勋章礼，其腹中胎儿是一对龙凤胎，预产期在今年8月。

吴慧仪在警界服务9年，如今擢升为助理警监，可谓双喜临门。

今日共有453名警员获颁杰出服务奖、31人擢升为助理警监、7人升为副警长、50人升曹长，另外2人因拒绝受贿而获表扬奖状，由阿斯里颁发。