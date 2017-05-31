湖内公寓涉一屋二卖 杨顺兴建议5屋主报警 北马新闻

（槟城31日讯）垄尾区州议员杨顺兴指湖内Desa Relau 2公寓的发展商“一屋二卖”，以资产抵销账户，把6单位抵销给一冷气承包商；有关冷气承包商代表律师谭贤雄则表示他将会审核屋主代表律师所发给他的文件，以确保是否发生“一屋二卖”。

杨顺兴在接获屋主投诉后，怀疑公寓发展商“一屋二卖”，因此建议受影响的单位屋主报警，并透过代表律师寻求法律程序解决问题。

Desa Relau 2公寓疑遭发展商以资产抵销账户，把6个单位抵销给一冷气承包商，被抵销的6个单位当中，其中一个单位空置，另5个单位屋主不满接获承包商律师信通知高庭庭令指他们所居住的单位并非他们所有，因此向杨顺兴投诉。

正确管道签约购屋 5人仍在偿还房贷

5名屋主为司徒志强、陈秀玉、洪成意、郑如诗与陈进来，于周二早与杨顺兴针对上述事件召开记者会。这5名住户皆是单位拥有人，之前是以正确的管道包括签下买卖合约等购屋，目前还在偿还屋期贷款给银行。

Desa Relau 2公寓是在1998年竣工，上述住户是在2000年之后才迁入。根据住户了解，该承包商在2014年通过代表律师发函给发展商，指高庭已发出庭令指6个单位是承包商所属。之后，在今年初，承包商再通过代表律师致函给6名屋主，同样的通知他们目前所居住的单位并非他们（屋主）所拥有，而是承包商名下产业。

这5名屋主于1年前已通过代表律师致函给承包商律师，但没任何下文。

谭贤雄：审核后方回复

本报于周三中午成功联系谭贤雄，他直言已收到屋主代表律师的书信，及购屋文件等，惟，他必须审核所有文件，以确认所谓的6个单位是否出现“一屋二卖”的情况。

他也说，一旦审核工作完成后，他将会回复屋主代表律师。

他补充，一些屋主的购屋文件并不齐全，他已要求屋主提呈完整的文件。本报也尝试联系有关发展商，惟，直到本报截稿之前，该发展商接线员指有关负责人不在座位。

或入禀高庭挑战庭令

周二的记者会，杨顺兴建议屋主前去警局报案，让警方介入调查。

他说，根据屋主所提供的资料与谈话，发展商算是“一屋二卖”，警方可提控发展商董事。另，他也建议屋主通过代表律师入禀法庭介入承包商与发展商之间的案件，要求法庭宣判他们才是屋主。

上述记者会后，屋主也议决会前往警局报案，及考虑通过代表律师入禀高庭挑战该庭令。