【世界无烟日活动】希尔米:槟城再度领先 医生假医检害人害己 北马新闻

（槟城31日讯）副卫生部长拿督斯里希尔米医生说，医生发出假健康评估报告是一项极不负责任的行为，不仅害己也将影响公众的安全。

“假如一名心脏病患者在不适合获得相关执照的情况下却因为假评估报告而过关，这将对他人造成一定程度的危险。”

他今日出席槟安医院联合槟城区狮子会主办在合您广场举行的2017年无烟日活动上，受询及槟城有医生因为发出假健康评估报告被控上庭而做出有关置评，他表示一切将交由法庭判决。

他续称，卫生部至今并未接获类似问题的投报，这是第一宗被揭发的事件，他也打趣的表示“槟城再度领先。”

针对柔佛州宗教学校学生因被老师体罚以致脚部被逼截肢而死亡事件，希尔米医生表示交由部长处理及置评。

500万烟民1年 等同烧掉1千间诊所

拿督斯里希尔米医生披露，我国有500万名烟民，如果每人每天抽一包烟，估计是8500万令吉，也就是3间诊疗所的建筑费，1年就等同烧掉1000间的诊疗所。

他说，抽烟危害健康大家都知道，问题是大家是否愿意戒除，香烟里拥有6000种化学品，其中43种可以致癌，此外二手烟也可影响他人。

乔治市狮子会也移交4万5500令吉捐款予病老院作为13个白内障手术的费用。

希尔米医生披露，去年1万名接受戒烟的烟民当中有27%成功戒掉抽烟的恶习，在中央医院去世的患者中有73%死于非传染病，其中包括高血压、糖尿病、肺癌等等，当中也不少是烟民。

槟安医院首席执行员涂思惟医生表示，要有健康的生活就得远离尼古丁的诱惑，因此该院也举办各项活动劝导公众戒烟，从中了解抽烟的负面作用。

玻璃池滑区州议员叶舒惠也参与活动。