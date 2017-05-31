杜绝星光大道商区飙车族 居民冀工程局设减速墩 北马新闻

(威南31日讯)新邦安拔祝清坤园及祝清坤英达园居民向当地社委会求救！当地居民一致通过，希望社委向公共工程局（JKR）建议在当地增设减速墩，以杜绝飙车族！

陈忠和：居民安全受威胁

社委会主席陈忠和村长召开记者会时指出，1年前开始接获当地居民投诉后，警方也多次展开取缔行动。虽然当地飙车族活动沉寂一时，但如今死灰复燃，每到夜晚飙车声干扰睡眠，也令居民无不担心安全受到威胁。

据了解，飙车族是利用星光大道商业区及祝清坤英达园中间的乡间主要道路进行飙车。这条要道属于公共工程局管辖，即一段长1公里及有横跨铁道高架的路段，也可通往三公司农场地。

“每到傍晚6时后，该路段就很少人使用，所以才会被飙车族相中；而飙车族所骑的摩托车多数是改装，所发出的噪音引起居民不满和不安。”

因此，他说，通过商讨后，社委会等人一致认为减速墩可助解决飙车的问题。

陈忠和指出，早前，涉及飙车的青少年都是在下班后，即傍晚6时许开始飙车，但是这次卷土重来，多数在晚上9时许开始飙车。

他说，警方接获投诉后，有展开取缔，但是一旦他们听到警车鸣声响起，就很快的“如鸟兽散”。

“该段路贯通毗邻住宅区，所以飙车族可利用各小巷逃离警方的追捕。”

他说，当飙车族逃离时，也造成当地居民安全受到威胁。

“曾经有一次，当时一名孩童正骑脚车，但被逃跑警方追捕的摩托车撞倒，庆幸孩童只是皮外伤。”

他说，至今虽然都有居民向他投诉，但未有居民向警方报案，虽然他多次的鼓励居民报案，以让警方可以根据记录采取行动。

据他了解，每一次飙车时，虽然参与飙车约5辆，但道路两旁聚集近50辆的摩托车观看及呐喊支持，其喧嚣声让居民烦不胜烦。

许钪凯：加强巡逻

武吉淡汶区州议员拿督刘子健助理许钪凯则说，他将致信向公共工程局提出建议在路段建减速墩，以阻止飙车活动。

“之前曾接获在新邦安拔高邦苑住宅区的一条笔直道路也曾被飙车族相中，过后由发展商兴建减速墩，问题也就彻底解决了。

他表示，公共工程局官员之前虽然有表明，不会在主要道路建路墩，但他会尽力争取，因该路段是乡间要道，不是联邦大道。

他补充，在公共工程局未有应对措施前，他也会要求警方求加强巡逻或派员驻守，一方面可以阻吓飙车族，也可维持当地治安。