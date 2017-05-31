曹观友：北赖暴雨成灾 治水计划赶不上变化 北马新闻

(北海31日讯)对于北赖日前一场豪雨造成40年来最严重水灾一事，槟州地方政府委员会主席曹观友感叹计划赶不上变化，并表示虽然威省区9项治水计划，其中5项都集中在北赖地区，但因工程仍在进行中，而无法发挥治水效用。

北赖一带于5月27日凌晨因一场暴雨导致当地发生水灾，即诗布朗再也西鸽园、凤凰花园、才能园、甘榜麦鲁、北赖工业区及北海外环公路等，导致北赖区逾200户人家受影响。

曹观友表示，当时1小时内137毫米的降雨量是不寻常，因平时只要降雨量达到60毫米，就已属于豪雨级别，而当天的降雨量却是豪雨的一倍有余。

针对当地水灾问题，他指出，槟州政府其实早已在当地实行数项治水计划，包括正进行中的才能园防洪堤及排水系统工程。

“但是，因计划必须在11月才能竣工，所以暴雨来临时，无法起到关键作用。”

他强调，北赖区的治水计划需要1年至3年陆续完工，届时将有望改善当地的水灾问题。”

曹氏是于周三早上，巡视北赖斯南银花园及格巴花园时，在记者会上，这么表示。

威省市政局主席拿督麦姆娜说，北赖地区属于旧住宅地，而当年的水平线为1.7米，相比至今的2.13水平线还要低的地带，这也是导致水灾发生的其中原因。

“加上当时涨潮，水平线达致1.6米，造成雨水无法排出。”

她相信，一旦当前进行中的治水计划一旦完成，将能改善水灾情况。

“这些提升计划包括提升水道系统、储水地、防洪堤及水泵等。”

超级月亮惹的祸！ 工程师：水沟垃圾阻塞加剧水患

针对北赖一帶日前的水灾，威中水利工程师阿哈尔表示，都是超级月亮惹的祸!

阿哈尔指出，水灾当天因为超级月亮，使涨潮及雨量都偏高，也是导致此次严重水灾的主因之一。

同时，针对当地居民指责水灾另一原因是5个水泵失灵，他则澄清，该5个水泵并没有损坏，只因当时被水沟内的垃圾阻塞，所以雨水无法流通，更加剧了水患严重程度。

无论如何，他说，当局目前已经计划拨款不少过300万令吉，更换当地的临时水泵，以便更好的把雨水排出外海，改善当地的水灾问题。

拟拨款50万提升黑区水道

威省市政局工程部主任罗斯拉尼说，当局也计划拨款50万令吉，以提升北赖水灾黑区的水道系统，预计7月开始动工，并在一年内可以完成。

他说，这些计划包括提升才能园防洪堤及水道系统，190万令吉（目前花了52万令吉），预计今年11月完成。

“北赖斯南银花园（Taman Senanyin）防洪堤及水道系统，耗资50万令吉及将在6月2日进行招标。”

“北赖凤凰花园防洪堤及水道提升系统需59万令吉，预计6月杪将招标。”

他指出，至于北赖A水泵房防水患系统，提升水道垃圾隔离系统，预计花费308万令吉。A水泵房目前已经完成初期程序，预计6月中招标。

“提升北赖B水泵房防水患系统，提升水道垃圾隔离系统，预计花费368万令吉，招标程序进行中，惟，拨款尚未批准。”