8万单位仍拖欠门牌税 槟市厅吁市民别再“逃债” 北马新闻

（槟城31日讯）门牌税是槟岛市政厅的主要收入来源，市政厅呼吁市民别再“逃债”了，否则将会采取“追债”行动。

市议员黄顺祥指出，今年上半季还有8万5005个单位拖欠门牌税，拖欠数额约7600万令吉；2万5235个单位已付清上季门牌税，所收到的数额是1100万令吉左右。

门牌税占据市政厅约80%的收入来源，于2014年起，他们就开始讨论要如何向市民追税，以避免导致市厅收入不敷。近年，市民的醒觉逐渐提高，市厅所征收门牌税总额有在增加。

他解释，市厅每年以上季和下季分两次征收门牌税，上季的截止日期为每年2月28日；下季则是8月31日，市民也可以一次过还清一年的门牌税。凡一次过缴交一年门牌税的民众，可参与市厅的幸运抽奖。

他今日于市厅2017年度门牌税幸运抽奖颁奖典礼后，向记者发表上述谈话。

黄顺祥：每月查封4、5间

黄顺祥说，为解决严重的拖欠问题，市厅于去年12月开始，就展开查封行动，主要针对商业单位，每月都会查封4、5个单位。

他坦诚，执法组在进行查封行动时，常面对屋主不开门的现象，他们会发出G通告，并在一周后再回去执法，如果还是不开门，执法组有权利自行开门，查封该单位。另，如果查封行动期间，面对空置的单位，执法组则会在大门贴上一张H通告，以法律行动对付。

他促请民众勿以不晓得需要缴交门牌税为由，凡是有门牌和地址的产业，都得缴付门牌税。

当天，市厅分别送出18辆脚踏车与安全帽、200令吉与100令吉购物礼券给获幸运奖的100名一次性缴清门牌税的民众。

出席活动的嘉宾包括槟岛市长拿督芭提雅、秘书尤端祥，及多名市议员等。