新片上映 | 海滩救护队 影视

片名：《Baywatch》

导演：Seth Gordon

演员：Dwayne Johnson、Zac Efron、Alexandra Daddario

类型：喜剧

肌肉猛男救生员队长Mitch（Dwayne Johnson饰），接下神圣的一号了望塔职责，维护海滩的安全。他领军的海滩救护队正准备征招新进成员，过程以严格体试把关，却有夺得两面金牌的游泳好手Matt（Zac Efron饰），仅想以推荐信函入队。在Mitch挑战Matt是否有资格入队的同时，他还必须查出最近是谁在海滩私贩危险毒品，并要和情同家人的海滩救护队，更深入调查其背后的阴谋……

Dwayne Johnson狂赞Zac Efron帅掉渣

Dwayne Johnson跟Zac Efron、Alexandra Daddario合作演出的《Baywatch》改编自1989年的同名经典电视剧，其实只要一想到《Baywatch》就会想到阳光、冲浪、健美以及红色紧身泳衣，用慢动作在沙滩上奔跑。不过Zac竟自爆小时候被禁看该剧！

Zac怨叹说：“小时候爸妈不准我看《Baywatch》，不过我都会在深夜偷偷打开电视看各种节目，有一次我转到一个很棒的节目，有很多船和爆破场面，我觉得那个节目太棒了，节目播完以后我才发现那就是《Baywatch》。我当时就想：‘哇靠，这真的太赞了。’”

对Zac这样的鲜肉是怎么想的？Dwayne说：“他是一个帅到掉渣、魅力十足、超级搞笑的家伙，他有一种大男孩的特质，我把他当成我的弟弟看待，他也是我见过人最好的演员，所以把他找来演一个臭屁的小鲜肉真的很好玩。”看来合作相当愉快。

Dwayne说：“《Baywatch》应该是史上最受欢迎的电视影集，所以我才会想要向全新世代的观众介绍这部当年风靡全球的影集。”#