新片上映 | 神力女超人 影视

片名：《Wonder Woman》神力女超人

导演：Patty Jenkins

演员：Gal Gadot、Chris Pine、Robin Wright、Connie Nielsen

类型：动作、科幻

在成为神力女超人（Wonder Woman）之前，她是Diana（Gal Gadot饰），一名从小被训练成为英勇战士的亚马逊公主。自幼生长在与世隔绝的天堂小岛，却有一名坠机在小岛附近海域的美国飞行军官告诉她，小岛以外的世界正经历一场全球性的大规模武力冲突，她毅然离开家园，深信自己有能力阻止这场战争。

在第一次世界大战中，她为正义而战，也将发现自己真正的力量，与她与生俱来的天命……

Gal Gadot看淡星路 曾冷回邀约

来 自以色列的Gal Gadot虽然因演出《Fast & Furious》系列的Gisele人气大增，但她表示这并没有真正开启她的星路：“演艺这条路……其实一直要接受被拒绝这件事。”她表示大家对她的印象永远只停在“以色列性感女大兵”，“这让我感到身心俱疲，我不知道我还能承受多久。”更自爆接到《Wonder Woman》邀约时，脑中一片“轰然巨响”。

《Batman v Superman：Dawn of Justice》的导演Zack Snyder堪称是这一切的幕后推手，Gal当初在该片初次以“神力女超人”身份亮相，便获得绝佳好评，全因Zack在试镜时看见她的潜力，不仅让她成为美国漫画史上人气最高、能力最强的女性超级英雄，也改变了她的人生。

不过Gal也透露，当她接到Zack希望她试镜一个秘密角色的时候，她的反应其实无可无不可，仅简单回答：“好啊，我会去。”试镜后她就回以色列拍电影，甚至不知道自己将来还要不要演戏。

之后她再度接到经纪人通知，Zack要求她再次试镜，她的回答依旧意兴阑珊，没想到两天后Zack亲自打电话告诉她：“我不知道这个角色在以色列有没有知名度，你有没有听说过一个叫作‘神力女超人’的超级英雄，她……”Zack话还没说完，Gal形容自己的脑中已经一片轰然巨响，难怪最近她受访时直说“Zack改变了我的演艺生涯！”

在现今风靡全球的超级英雄电影里，主要角色依然大多是由男性来担当，虽然神力女超人早于1941年就在漫画中“出道”，但过去风头几乎还是被同公司的超人与蝙蝠侠给盖过。对此，饰演飞官的Chris Pine表示：“我们过去看过不少以男性为主的故事，但其实男人并不全是那么聪明，我们很多时候都只想要杀死对方，所以现在终于出现一部以女性角色为主、搭配重要议题的电影，拥有这样一个教导我们爱、热情、珍惜生命的女超级英雄故事真的很重要，也是让人们有别于在其他炸来炸去的电影中，能够学习到什么的一部好电影。”#