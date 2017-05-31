东盟未来10年长至2000亿美元 互联网经济大爆发 经济新闻

(吉隆坡31日讯）根据统计，去年东南亚国家联盟（东盟）的人口已经来到6.22亿，预计国内生产总值为2.5万亿美元（10.7万亿令吉），是全球第七大经济体。

东盟区域正在快速提升价值链，数字和互联网技术的使用正显著增长。

据马来西亚数字经济公司（MDEC）副总裁（企业发展）哥比加尼沙宁干称，东南亚是世界第四大互联网市场，拥有2.6亿用户。

“东盟的互联网经济在未来10年预计将增长到2000亿美元，到2020年互联网用户几乎翻倍，达到4.8亿。对于B2C（企业对消费者）来说，这是个好消息。这些估计经常显示有关领域的趋势;在这种情况下，通过互联网完成的业务将在东南亚爆炸。”

哥比补充说，试图获得进入东盟市场的企业面临不同性质挑战。

哥比指出，与欧盟不同，东盟本质上是一个宽松的政治体系，很少有一些共同的规定允许企业跨境经营。

“然而在马来西亚也跟大多数东盟国家不同，本国客户群和人力资源容易获得占据优势。”

许多国际认可的半导体制造商和公司已经在全国各个自由区建立起来。动画产业也可以很方便地在马来西亚经营。

哥比指出，马来西亚在赛城拥有数百家技术和服务公司。

“位于马来西亚伊斯干达的松林工作室具有世界级设施，马可波罗电视剧正在拍摄中。我们还有的Upin＆Ipin的Les Copaque和KRU Studios，以及在赛城经营的其他几家动画公司，包括Animasia Studio，Animonsta Studios，Giggle Garage等。

“许多这样的公司准备为世界各地的客户服务。 Scicom在吉隆坡拥有超过1,800家呼叫中心及员工，同时提供19种语言和方言，包括英语和马来西亚语言来为18个国家服务。

哥比说，这些公司和其他类似的公司在东盟组成的监管环境下很舒适的进行操作。

“最近，我们有来自挪威的CXS等公司，专门从事分析，将其业务重新定位到马来西亚。这使得它成为“一个尺寸适合所有人”的全球性合作伙伴，以便发掘该地区的潜力。“

马来西亚的区域经验导致了几次并购活动，因为国际公司正在寻求建立他们的东盟存在。

哥比指出，2010年，脸书收购了本地开发商Octazen Solutions。

他补充说，马来西亚通过大马数字经济公司，将推出几个新计划来吸引更多本区域人才和企业家。