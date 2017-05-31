令吉涨至4.2790兑1美元

（吉隆坡31日讯）今日令吉兑美元汇价升值。此外，令吉兑美元以外的其它主要货币大多走低。

令吉兑美元汇价闭市时报4.2790/2830，较昨日之4.2810/2840升值。开市时，令吉兑美元报4.2750/2780。

此外，令吉兑新加坡元汇率由昨日闭市之3.0881/0909走弱至3.0922/0971、兑每百日圆由3.8540/8574趋软至3.8619/8662、兑英镑由5.5032/5088增值至5.4853/4921，以及兑欧元由4.7789/7839贬值至4.7873/7935。

欧美的政局动荡，促使令吉和其它亚洲成为投资者的“避险”货币，导致最近令吉表现强劲。

周二美元指数下跌0.1%，使本月至今的美元汇率下跌了1.7%。

意大利可能举行提前大选的预期，美国总统特朗普的亲俄丑闻，以及有关希腊援救计划的紧张情绪重返市场等一连串因素，促使外资续从欧美回流亚洲市场 。

本周市场的焦点将重新回到美联储的利率决定预期之上。周四美国将公布ADP就业数据，周五美国将公布非农就业数据。

根据CME的美联储观察工具，目前消费者预期美国6月加息的概率接近89%，但如果在美联储会议之前公布的经济数据继续疲软，市场预期值可能会下降。

美联储理事布雷纳德周二发表的讲话强化了市场对美联储6月加息的预期。但她同时表示，最近公布的疲软通膨数据可能会使她重新评估自己对未来的预期。

另外，中国外汇交易中心公布，5月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元兑人民币6.5790元，1欧元兑人民币7.3318元，100日圆兑人民币5.9320元，1港元兑人民币0.84685元，1英镑兑人民币9.6326元，1新加坡元兑人民币4.7677元及人民币1元兑0.62319令吉。