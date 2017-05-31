尽管美元汇率走低 国际金价跌0.5% 经济新闻

（纽约31日电）尽管美元汇率走低，但周二纽约黄金期货价格依然下跌，因投资者持谨慎态度，等待本周较后将公布的重要非农就业数据。

纽约商品交易所8月交付的黄金期货（最活跃期货）价格下跌5.70美元或0.5%，闭市报每安士1265.70美元。第二活跃的6月份交付的黄金期货价格下跌6美元或0.5%，闭市报每安士1262.10美元。

其他金属期货方面，7月白银期货价格上涨10.4美仙或0.6%，闭市报每安士17.427美元。7月铂金期货价格下跌21.80美元或2.3%，报每安士941.10美元。

Gold Forecaster联席创始人菲尔里斯表示：“黄金期货价格维持窄幅震荡模式已有一段时间了。市场正在等待一些消息，金银期货价格可能会进入强力运动模式。美元汇率下跌的影响力暂时还不够，除非它继续下跌。”

情况确实如此。周二美元指数下跌0.1%，使本月至今的美元汇率下跌了1.7%。美元走软通常会推动金价上涨。

本周市场焦点重新回到美联储的利率决定预期之上。周四美国将公布ADP就业数据，周五美国将公布非农就业数据，经济学家平均预期5月非农就业人数将增加18万5000人。