对OPEC减产协议失望 国际原油价降落 经济新闻

（纽约31日电）周二国际原油期货价格降落，但闭市时从最低水平中扳高。对OPEC减产协议的失望情绪继续令油价承压。

纽约商品交易所7月交付的西德州中质原油期货价格下跌14美仙或0.3%，闭市报每桶49.66美元。

伦敦洲际交易所7月交付的布伦特原油期货价格闭市降45美仙或0.9%，报每桶51.84美元。

一名分析师表示，随着投资者继续对石油输出国组织（OPEC）未能达成激进的减产协议表示不满，纽约商品交易所的西德州中质原油期货价格周二最低曾下跌至每桶49.03美元。

高盛周二下调了2017年原油价格预期，因尽管OPEC于上周决定将减产协议延长9个月，但将维持现有的产油水平，导致国际油价下跌。

高盛将2017年美国西德州中质原油期货价格预期从之 前的每桶54.80美元下调至52.39美元，并将布伦特原油期货价格预期从之前的56.76美元下调至55.39美元。该行表示，2018至2019年原油期货价格需求保持在50美元或更低水平，以阻止美国页岩油产量的进一步增加。