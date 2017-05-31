末季净亏收窄 多元重工业微涨 经济新闻

（吉隆坡31日讯）多元重工业有限公司（DRBHHCOM，1619，工业产品组）截至3月杪的2017财政年末季，净亏由去年同期的7亿9076万令吉，或每股40.9仙，收窄至3亿2845万令吉，或每股16.99仙。

该集团向大马交易所报备，末季营业额增32%至34亿8000万令吉，同期为26亿3000万令吉。

甫于上周达成协议脱售普腾49.9%股权的该集团，将营业额增长归功于旗下所有业务的销售收入增加。

纵观2017财年的业绩表现，该集团净亏损萎缩54%至4亿5440万令吉，同期净亏损累计9亿9276万令吉；营业额则略微走低至120亿6000万令吉，同期报121亿7000万令吉。

鉴于汽车销量下降，加上8×8轮式装甲车（AV8）计划的完工进度偏低，因而令多元重工业的全年营收下滑。

然而，该集团的服务业务及产业、资产和建设业务的进账增加，却部分抵消了上述两项因素的负面冲击。

此外，脱售Corwin Holding Pte Ltd所获得的收益、普腾的亏损收窄，以及服务业务的盈利贡献增加，这些因素也成功令该集团末季收窄净亏损。

多元重工业指出，大马邮政（POS，4634，贸易服务组）在本财年成为旗下子公司，这也是一大推动因素。

展望未来，多元重工业表示，大马邮政的物流及航空业务将成为该集团的主要增长动力，而电子商务预计将进一步推高集团盈利。

由于全球市场对飞机的需求强劲，多元重工业旗下的航空业务Composite Technology Research Malaysia私人有限公司料进一步增长。

与此同时，该集团表示，与中国浙江吉利控股集团（Zhejiang Geely Holding Group Co Ltd）签订最终协议后，这家中国汽车制造商将持有普腾的49.9%股权，届时将为集团在汽车领域带来业务协同作用，以及制造商机。

“随着经济活动持续增长，本集团2018财年的业绩表现或有望回升。”

闭市时，该股报1.57令吉，起3仙或1.95%，共2345万4100股成交。