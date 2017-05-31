40旅巴停泊时中分校旧址 完美人9日游槟不阻街 北马新闻

报道：李秋缘

（槟城31日讯）逾千“完美人”将于6月9日抵槟，40辆旅行巴士已安排停在红毛路时中分校旧址空地，避免阻碍交通。

完美公司每年都会奖励其经销商来槟旅游，今年也不例外，不过，于6月9日至11日抵槟观光的人数大约有1000名，较往年来得更少。桦锋假期有限公司执行董事李董泉接受《光华日报》访问时说，今年约有3000经销商获奖励来马旅游，在完成大会之后，将会分配前往槟城及沙巴。

李董泉：限10分钟放下旅客

由于近期有上万名游客涌入乔治市，造成乔治市交通近乎瘫痪。对此，李董泉强调，为了避免造成乔治市再度陷入交通瘫痪，他们特别研究整体路线图，并且安排地方来停放旅巴。

他说，所有旅巴规定只能用10分钟来放下所有旅客，之后必须离开该地点。

“由于乔治市道路较小，不适合随意停放旅巴，所以我们特别租借时中分校旧址的空地，来停放40辆旅巴。”

他说，此举是为了避免造成乔治市交通更繁忙，所以公司特别付费每辆旅巴30令吉的停车费用，以妥善管理及控制旅巴。

他说，“完美人”这次来槟的主题是“完美17-四海同心相见欢”，旨在让来自中国的他们，能感受甚至找回已经消失的中国文化传统活动。

“有鉴于此，主要活动是于6月10日在大伯公街的文化之夜，让他们参观该街主要的8个会馆。”

他强调，由于大伯公街位于市中心，因此需要分批安排交通及旅巴停放处，将交通阻塞的情况减到最低。

8会馆办文化之夜 不同籍贯美食宴客

“完美17-四海同心相见欢”，让来自中国的“完美人”返槟寻根。

李董泉说，每年都以“小贩之夜”来招待他们，而今年则更改形式及地点，虽然备有不同槟城美食，但是都以不同籍贯来归类。“比如，炒粿条及炒粿角是属于潮州人食物，福建面是福建人美食，而云吞面则属于广东人，以籍贯来分门别类不同美食，让他们能更了解槟城。”

他说，这次联合了8个主要会馆，嘉应会馆、香山会馆、台山宁阳会馆、增龙会馆、潮州会馆、海南会馆、关帝庙及客家海珠屿大伯公庙，于10日下午在大伯公街齐办文化之夜。

他说，“完美人”将于当天下午4时分配抵达，并参观各个华团及庙宇建筑物，而一些社团将提供传统美食，让“完美人”品尝。

他说，此举是为了让马中两地华人能更贴近地交流，甚至让中国人找回消失已久的传统文化或食物。

分批规划6地点 千人骑游乔治市

善用旅游物流，10日早晨1000人分批骑脚车看乔治市。

李董泉说，为了避免1000人在同一个地点骑脚车出发，所以规划了6个地点，将“完美人”分开骑脚车看乔治市。“这6个地点分别是姓周桥、唐宁街、爱情巷、椰脚街、本头公巷公园及亚贵街。”

他说，把大家分散后，不仅可以减少人潮汹涌的情况，“完美人”更能尽情享受整个行程。