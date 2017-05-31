直播中强吻女主播 新星被法网驱逐 体育新闻

（巴黎 31 日综合电）周二进入第3日竞技的法国网球公开赛场上爆出无奇不有的丑态！

在男单首圈，世界排名第287位的21岁法国小将马克西姆哈默，连丢3盘不敌乌拉圭选手奎瓦斯出局。不过首圈就被淘汰，看起来并没有让马克西姆哈默有任何的不安，赛后他在接受欧洲体育台女主播玛丽托马斯的场边采访时，视频回放显示哈默强吻玛丽托马斯，后者一脸尴尬并努力控制着情绪，还一直尝试着推开对方，但哈默在回答完问题后，又不断地搂住女主播试图强吻，这样连续不断地骚扰，而且在直播画面中出现。

法网组委会已经意识到问题的严重性，周三最终决定对马克西姆哈姆发出驱逐令。“对于昨晚在玛丽托马斯采访马克西姆哈默时发生的意外，我们深表遗憾。被采访者的行为是不恰当的，我们无法原谅这样的行为。因此，管理层决定撤销马克西姆哈默的证件，”法国网协的官方声明中这样说道。据悉，法国网协将会对这一事件进行更进一步的调查。

马克西姆哈默事后没有公开发表对这件事的评论，但玛丽托马斯在接受媒体采访时则表示，如果不是在直播中，她会用自己的拳头讨回公道。一名法国政治家在推特上回忆了当时的情形，“他勾着脖子，想要强吻她，她试图挣脱，但每个人好像都在笑。”实际上当时在屏幕上同时显示的几个主机位，都可以看到和听到笑声，看起来很多人都当这个是个乐子。

穆雷送蛋进次圈 谢淑薇爆冷淘汰种子选手

法网进入第3日竞技，男单比赛风平浪静，女单又传来冷门战绩。

在继续展开的女单首圈较量中，中华台北选手谢淑薇以1比6、7比6、6比4爆冷斩下7号种子孔塔，后者也是继世界第1的科贝尔之后被淘汰出局的高排位种子球员。这也是孔塔连续3次在法网皆尴尬一轮游。

中国金花彭帅时隔2年重返罗兰加洛斯，以3比6，1比6完败在2009年赛会8强科斯蒂亚拍下，无缘次圈。段莹莹输给德国的玛利亚，同样止步首圈。至此参赛的5位中国选手中仅有张帅1人打进次圈。

另外，夺冠热门哈勒普登场亮相，以6比2、6比3战胜塞佩洛娃，而退出全部红土热身赛的A拉德万斯卡以两个6比1轻取东道主费洛。加拿大人气美少女布沙尔2比1逆转日本姑娘尾崎里莎。

男单方面，头号种子、世界第1穆雷经4盘后始以6比4、4比6、6比2、6比0拿下俄罗斯选手库兹涅佐夫，晋级次圈。3号种子、15年赛会冠军瓦林卡3比0完胜资格赛选手科瓦里克，8号种子锦织圭3比逆转澳洲选手科基纳吉斯。

巴西一姐当众换衣

从资格赛突围的巴西一姐玛雅经3盘激战不敌14号种子维斯妮娜，无缘次圈。在比赛中，周二适逢迎来21岁的巴西姑娘一度在场边换起了衣服，身上只穿着运动内衣，很是吸引眼球。本届法网，她连胜3场，首次打进大满贯女单正赛。

德新锐出局折断拍

带着罗马大师赛冠军而来的德国新锐小兹维列夫大热倒灶，补赛中被西班牙老将沃达斯科以3比1击败，首圈即遭淘汰。赛后，兹维列夫不满淘汰出局，竟然在场上暴力折断球拍。