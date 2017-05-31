女老师为他坐牢生女 美最红师生恋申请离婚 国际新闻

（华盛顿31日综合电）法国总统马克宏和年长24岁的妻子是目前全球最知名的师生恋夫妇。但在21年前，美国也曾发生一段轰动全美、甚至全球的师生恋。当时一名已婚育有4子女的女老师，爱上年仅13岁的小六生。女老师因此坐牢却仍深情不悔，出狱后和小情人结婚生女，只不过这段婚姻维持12年后，小情人最近向法院申请分居，两人正式进入离婚阶段。

美国有线电视新闻网报导，现年33岁的法洛本月初向法院申请和55岁妻子蕾托妮正式分居，申请书上并未说明原因，只要求法院公平处置两人资产，另因两人的女儿均已成年，所以也未争取子女监护权。

1996年，当时年仅13岁的法洛爱上相差22岁的女老师蕾托妮。蕾托妮在同年底怀了法洛的孩子，师生恋曝光，蕾托妮也因与未成年者性交被捕。但法律限制抵挡不了两人热恋，蕾托妮生下大女儿后入狱服刑，半年后获假释出狱，虽被禁止再与法洛见面，但她出狱后一个月就违规，且怀上第二胎，蕾托妮因此再度入狱，并被重判7年，隔年在狱中产下小女儿。2004年出狱，两人又交往，隔年即结婚。

两年前，法洛一家4口在结婚10周年前夕上节目受访，当时法洛还说婚姻相当美满，但不希望女儿踏上父母后尘：“我不鼓励年轻人与年纪比他们大的人交往。”