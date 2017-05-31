西华拉沙清真寺发表政治演说 触怒雪州苏丹 国内新闻

（莎阿南31日讯）再有非穆斯林议员被揭露进入清真寺内发表政治演说，引起雪兰莪州苏丹沙拉夫丁依德利斯莎殿下震怒！

雪州伊斯兰教局局长（JAIS）拿督哈里斯卡欣披露，苏丹殿下是私下向他提起，对梳邦区国会议员西华拉沙被指在清真寺内发表政治演说一事，感到震怒与失望。而在这之前，殿下也通过其机要秘书拿督莫哈末慕尼尔表达了他的不满。

“而今天……，当殿下与我在开斋餐会上交谈时，殿下再次表露了他对此事的愤怒。”

哈里斯卡欣是于周二晚出席巴生甘榜士文达清真寺的开斋餐会上，向媒体如是说。

哈里斯表示，他已于上周五传召了安努尔（An Nur）清真寺的负责人，要求后者解释上述事件并于周一呈交报告给苏丹殿下。

他透露，苏丹殿下在看过报告后，认为清真寺管理人与讲座会主持人的做法，是不尊重殿下禁止在清真寺有政治活动的谕令。

“殿下也谕令雪州伊斯兰教局立刻采取行动对付清真寺管理人和主持人。”

哈里斯说，该局已指示清真寺管理人须在本周内交上解释信，解释为何允许西华拉沙在清真寺内发表演说；同时，该局也将采取适当行动对付管理人，包括发出警告、停职或革除。

不过，哈里斯也透露，据他所知，清真寺管理人本身也对西华拉沙的出席不知情，而有关的演说环节也不在活动议程内。

西华拉沙是于上周三代表雪州大臣阿兹敏阿里出席梳邦安努尔清真寺的一项活动，但却被指在清真寺的祈祷区内发表政治谈话。有关揭露他发表演说的照片在社交媒体上广传，引起非议。

在去年的斋戒月期间，士拉央国会议员梁自坚也因为受邀进入清真寺的祈祷厅内进行演说以及移交捐款，而引起苏丹殿下的不满，并谕令雪州伊斯兰教局采取行动对付相关人士，同时警告任何人都不许利用清真寺达到政治目的。

根据2010年雪州清真寺和祈祷室指南，非穆斯林是不被允许进入清真寺或祈祷室进行任何活动。若有人触犯，则可在《1995年雪州伊斯兰刑事法》下被控，若罪成可被判处罚款不超过3000令吉和监禁不超过两年，或两者兼施。