戴妃去世照去礼拜 哈利困惑：妈妈真死了？ 国际新闻

英国已故威尔斯王妃戴安娜的座驾20年前在法国巴黎一条隧道内失事，戴妃不幸香消玉殒。多年来外界对意外有着种种猜测，近日播出的两套纪录片则揭露更多意外详情，以及戴妃幼子、哈利王子得悉母亲死后的反应。当时皇室表现得不以为然，令仍是小孩的哈利王子十分困惑，并问父亲王储查理斯：“妈妈的死讯是不是真的？”

法国一间电视台周二播出的纪录片声称，戴妃意外当日乘搭的私家车以前曾发生交通意外，维修后转手卖予由戴妃男友多迪（Dodi Fayed）家族拥有的酒店，此前已有酒店顾客投诉该车有问题，惟酒店方面未有跟进。

一名消息人士透露，该车的行驶速度若超过时速60公里，机件便会有离散的危险。但私家车当日为避过狗仔队偷拍戴妃和多迪，而开到时速193公里，远超私家车性能的负荷能力。私家车最终在隧道内失事撞墙，司机和多迪当场证实死亡，戴妃送院后伤重不治。

戴妃之死令大批民众感到悲痛，英国电视台昨日播出的纪录片则揭露，英国皇室得悉戴妃死讯后，决定继续当日的皇室行程，包括如常带同威廉和哈利王子到教堂出席周日礼拜。当日哈利被告知戴妃的死讯，但皇室却对事件不以为然，令哈利十分困惑，甚至问查理斯：“妈妈的死讯是不是真的？”

节目指，皇室当日在礼拜的时候对戴妃之死只字不提，是因为英女王伊利沙伯二世不希望令两位王孙伤心。