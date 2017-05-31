载摔倒孕妇送院母子平安 巴士司机竟被追究 国际新闻

（西安31日综合电）陕西咸阳一名已怀孕2个多月的40岁孕妇，最近在巴士上摔倒后身体不适，崔姓司机不惜超速、闯红灯，紧急将孕妇送院，还替孕妇预缴医药费，最终母子平安。岂料孕妇不但没有报恩，还指司机要为她摔倒而负上责任。

事发于周一下午5时许，崔姓司机开车即将抵达总站时，车厢内突然有乘客大喊，说有人摔倒。崔姓司机停车后询问情况，摔倒的孕妇声称她怀孕，肚子痛。崔姓司机便立即请其他乘客下车，只留下4名乘客一同将孕妇送院，沿路闯红灯、超速、甚至逆行，15分钟内就将孕妇送到医院，还替孕妇缴付了300元人民币（约187令吉）的医院检查费用。

正当崔姓司机松一口气时，孕妇的家属却指对方驾驶不当，“说是拐弯、车速快导致人摔倒的”，孕妇本人也指出，既然她是在巴士上出意外，司机就要负责。不过，根据闭路电视画面事发时巴士直线行驶，并没有转弯。其他乘客也指出，巴士行驶得很平稳，相信是孕妇体力不支才倒地。

当地警方事后表示，没法证实孕妇是如何摔倒的，双方可以通过诉讼解决。巴士公司则力撑司机，声称司机无过错，如果协商不成，会通过法律途径解决。