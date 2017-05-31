最佛心老板！雇用82岁老员工 还包接送上下班 国际新闻

在台南有位佛心老板，不仅雇用生活困顿的82岁阿嬤，还每天充当司机，开车逾50公里、合计约1小时到80分钟的路程，有时老板没空，换老板娘载，一整年两人亲自接送阿嬤上下班没中断，佛心老板一直谦虚说「这没什么」、「阿嬤遭遇的困顿我也经历过，更能体会需要人家帮忙的心情」。

家住台南市麻豆区的82岁阿嬤王不缠，因为罹患小儿麻痺、原本做业务的58岁儿子，5年前骑机车出车祸，造成脚关节粉碎性骨折，至今仍在复健，相依为命的两人，只能由年迈的阿嬤扛起家计，前几年原本是在住家隔壁的食品工厂上班，但因为经济不景气，去年工厂关闭，顿失收入的阿嬤，幸好遇上林宗庆愿意雇用她。

阿嬤说，林老板的食品工厂是在西港区，当初老板给我工作时说要载我上下班，实在很感动，「老板真的很好，还买躺椅给我中午休息睡觉用」、「没有他真不知道要怎么撑下去！」。

林宗庆却一直强调「这里不是都市，开车路程很快」，还说「阿嬤是8点上班，但因为有时候我早上还有事要做，让阿嬤可能要提早半小时就到工厂，比较歹谢」。

雇用年迈长者难道不担心在职场出状况？林宗庆说，阿嬤现在手脚都还算灵活、精神也很好，她愿意自食其力撑起家计，为什么不给她机会？「阿嬤虽然年纪大，但是她的工作态度比每个人都好」，工厂轮流扫地时，阿嬤打扫就是比別人还要干净，「那种敬业态度没话讲」。

林宗庆雇用阿嬤所做的工作，是清洗装原料的桶子。王不缠说，工厂同仁年纪都比她小很多，大家都叫她「阿嬤」，对她都很好，老板还特別买了躺椅让员工中午休息时用，有时下午没桶子洗，还会提早几个钟头让她下班并载她回家。

「我们员工都真的当她是自己阿嬤」林宗庆说，有时阿嬤要拿比较堆放较高的桶子，不用提醒，其他较年轻员工就会帮忙。他说，做老板不该是使唤员工，若你员工用同理心，员工也会用同理心来对待，公司规模不大，只有12个人，但就像一家人。