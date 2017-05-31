“张飞”走失爱驹　“关公”骑摩托车来取

湖北荆州街头惊现骑摩托车的“关羽”在找“张飞”爱驹！

昨日下午，一匹马从一个粤剧演出场地熘走至荆州火车站，幸得民警到场协助，并将马匹带回派出所。其后一名身披绿锦战袍戏服、神似关羽的男子赶来领回。原来事件是有剧组拍摄时走失马匹引起，有网民将相片上传至网络，大呼“太喜感了！关二哥骑摩托车！”

昨日下午2时许，有市民报警，称荆州火车站附近发现一匹骏马，正在楚源路上奔驰。民警到场后，考虑到火车站的车量和人流密集，于是民警及2名热心民众，一起将马引至荆北村路段控制，随后带回至派出所内。不料，此马四肢健硕，脾气倔强，竟几次将拴树上的缰绳挣脱，民警只好喂马喝水，安抚其情绪。

下午4时许，正在古城墙宾阳楼演出《入城仪式》大戏的“关羽”，骑摩托车赶至派出所，称前来领回马匹。他向民警诉苦，当日连演了三四场，照顾马匹的工作人员太累，“下午1点半左右，一没留神，这匹拴在墙下的马就不见了”。

“关羽”称自己是马的老板，在粤剧中兼职扮演关公，熘走的马是戏中张飞的坐骑。民警核对“关羽”身份后，同意其骑摩托车将马领回。派出所又派出警力徒步护送，直到“关羽”和战马均返回至景区。