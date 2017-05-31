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南非女大学生遭4男奸杀　3名凶徒被捕
国际新闻

31/05/201708:12

科尔内留斯（图）被绑走后，遭人奸杀。（互联网图片）

科尔内留斯（图）被绑走后，遭人奸杀。（互联网图片）

南非一名白人女大学生上周五被4名匪徒劫车后，遭绑架强奸，之后身中多刀，最终惨遭勒死，尸体延至翌日早上在一农场附近被发现，警方随即追捕疑犯。现时有3人被捕，其中2人被控谋杀、性侵及劫持等罪名，当局亦表示不排除进行更多拘捕。

案中21岁女学生科尔内留斯（Hannah Cornelius）与男友人于当日晚上被人绑走，有指两人当时在车内聊天，突然4名凶徒出现并展开暴行。除了科尔内留斯被人残暴对待外，其友人亦遭人用砖块撃伤，但负伤逃脱，现时在医院休养。

科尔内留斯的家人十分哀伤，其叔叔透露她18岁并患有自闭症的弟弟不能理解事件，还在追问姐姐何时回来；又表示不明白凶徒的犯案动机，认为他们只是一心想杀人。

另外，有外国传媒公开警方追捕疑犯的片段，片中可见疑犯驶至草地后，随即先后下车逃跑。现时有3人被捕，另一名疑犯则仍在逃；其中柏尔申斯（Geraldo Parsens）和维特布伊（Vernon Junald Witbooi）于周一上庭时被拒保释。

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