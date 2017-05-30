食品蛋糕藏大麻 毒驴奇招难逃法眼 国内新闻

（吉隆坡30日讯）巧克力及牛油等藏毒，毒驴虽出奇招运毒，却难逃警方法眼。

全国警方肃毒组于本月26日下午12时半至晚上8时20分在巴生一带展开扫荡肃毒行动，成功起获各类藏有大麻的食品包括巧克力、蜂蜜、牛油、牛奶、蛋糕等，同时也起获大麻种籽等，逮捕相信是贩毒集团的3名成员。

武吉阿曼全国警方肃毒局副主任拿督江志坚副总监周二在武吉阿曼警察总部举行的记者会上公布警方成果，他说，警方在行动中起获18条大麻烟、4公斤大麻植物及粉末、72公斤大麻种籽、4公升大麻油、1点4公斤藏有大麻的巧克力、125公升藏有大麻的66瓶蜂蜜、2公升藏有大麻的牛油、1公升含大麻的9瓶牛奶、4百克（分成两片）的含大麻蛋糕。

他说起获的毒品市值为1万6千令吉，同时起获5000令吉现款，以及一辆福特Telstar轿车。

江志坚说，落网的三人中有两人为印裔，分别年38至58岁，另一名为35岁的印尼女公民。他们已被带上庭申请延长扣留7天以助查此案，他们将在39(B)毒品法令下面对调查。

另一方面，他也指出，警方肃毒组在今年1月至5月25日成功逮捕7万6738名涉毒人士，其中1万552名为毒贩、2万3998为拥毒者及4万2188人为道友。其中7万3511人为本地公民，另3227人为外国公民，同时也起获443点37公斤的冰毒，90公斤K仔（Ketamin）、10万7198粒摇头丸、76万1019粒Yaba丸、263万620粒“五仔”（Erimin 5）。