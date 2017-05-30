【健康警钟】 鱼骨卡喉咙怎么办？

一般情况下，鱼骨或鱼刺等异物最轻易刺入的部位主如果扁桃体下端、舌根部等部位。卡了异物，人的咽部会认为刺痛或有异物感，异物较大的话，吞咽也很艰苦。

假如异物刺激喉黏膜，则会引起剧烈咳嗽，并因反射性喉痉挛及异物壅塞而出现呼吸艰苦，并可能有不合程度的喘鸣、失音、喉痛等。

最严重的是，假如异物较大，而且嵌在声门上，则很快会造成梗塞灭亡。

碰到喉咙扎了鱼刺，可以先试着用汤匙或牙刷柄压住舌头的前半部，在亮光下仔细观察其舌根部、扁桃体及咽后壁，假如能找到鱼刺，可用镊子或筷子夹出。

如上述方法不能奏效，或吞了流食后痛感加重、异物感更明显，应急速到病院看急诊。

切切不要强行大口吞咽蔬菜、馒头，以为能把刺带下食道，这样只会使刺扎入较深的部位，或卡在食道内，造成更严重的后果。

假如喉咙里卡了其他的异物，一种办法是设法将异物吐出；或者垂头并大哈腰，小孩子则将其头朝下抱起，俯卧在救护者两腿间，救护者用手掌猛拍病人背部两肩胛中心4下，如异物仍未排出，可重复上述动作。需要时应尽快将病人送到病院救治。