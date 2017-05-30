【健康新知】 4类人不宜跑步机锻炼

户外运动虽好，难免受环境、天气的限制。家里有台跑步机就不一样了，想什么时候锻炼都行，刮风下雨也不怕，就算工作再忙碌，也能见缝插针地锻炼身体，对越来越“宅”的都市白领而言，确实有益又省心。

然而，跑步机跑步虽然方便，也要把握禁忌证和注意事项，不然确实容易受伤。很多人觉得，运动总比不运动要强，但在运动方式的选择上，大家多数都是凭着喜好，并不考虑是否“适合”，这往往容易导致运动损伤，跑步机锻炼也是如此。

在跑步机上跑步和正常跑步不一样：正常跑步的速度和频率可以自己控制，想跑就跑，想停就停，跑起来也不那么费力；而在跑步机上跑步通常都是设置比较快的速度，并且有固定频率，只要跑步机不停，人就得跟着节奏一直跑，突然停下来容易摔倒，对心脏也不利。

此外，跑步机的履带不停往后转，人在上面跑，注意力必须高度集中，不能稍有分神，其身体紧张度也远高于正常跑步。

4类人如下：

{1}

有关节炎、半月板或韧带损伤或做过关节人工置换的人，由于高频率的跑步会造成髋关节、膝关节、踝关节的反覆磨损，本来有关节问题的人会越跑越伤。

{2}

有心脏病的病人，因为跑步机的速度难控制，对心脏负荷也比较大，一旦发生意外则非常危险。

{3}

有颈椎病、腰椎病的人，因长时间在注意力高度集中状态下跑步会导致颈部、腰背肌肉紧张，而跑步机对脊椎亦有反冲力，可能会加重原有的病情。

{4}

步过程中发生扭伤、摔伤，导致骨折。

跑步机锻炼的注意事项

一个不怎么跑步的人，在上跑步机锻炼之前应该注意些什么呢？

首先要了解自己的身体情况，先做做体检，看看有没有高血压、糖尿病等问题，以防运动中突然出现血压波动、血糖降低，有生命危险。另外，建议进行运动机能检查，了解自己的运动限度，避免盲目和过度锻炼。

假如抽不出时间做检查，可以采取循序渐进的方法跑步。比如刚开始慢跑5-10分钟，若自我感觉微微出汗，呼吸快而不喘，说话不吃力，心率比安静状态增加10-20次，这样的锻炼强度是比较适宜的。

但若大汗淋漓、气喘吁吁，说话也说不了，则应调整运动量和运动时间。随着身体耐受度越来越好，可逐渐增大运动强度。

跑步前后需要适当的热身和放松，但不主张以慢跑或慢走来替代。因为热身和放松应是全身运动，好像平时做广播体操那样，从头到脚的关节、肌肉都要活动到，光是慢跑慢走难以达到目的。一般热身和放松各需要5分钟，跑步30分钟才有锻炼效果，加起来每次运动40分钟，隔天运动一次即可。