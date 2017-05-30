槟首长：填海逾2年 须『过桥融资』弥补缺口

（槟城30日讯）槟州首席部长林冠英作出解释，何谓“过渡性贷款”或“过桥贷款”！

他强调，由于槟州交通大蓝图计划是由填海来融资落实，但填海预料需要2年或更长时间才能完成，所以这段时间内，将出现一个融资“缺口”，所以必须以“搭建桥梁”来“弥补”有关的“缺口”。

他重申，所以金融机构形容这是“过桥融资”，以及由于直至槟州交通大蓝图计划以填海售地作为融资的“融资缺口”为2年，所以槟州政府需要贷款。

他续强调，槟州政府的贷款就是所需要的“过桥融资”，而它需要有关的“过桥融资”，是因为在等待填海完成需要大约2年，在这时期内，落实轻快铁项目及填海也需要资金，以及“缺少”的资金估计为23亿令吉。

他透露，有关的23亿令吉，其中是来自槟州政府，另13亿则来自落实槟州交通大蓝图的财团，因此，槟州需要贷款。

他指出，如果可以向中国贷款，利息将是更低，私人则须支付高达3亿利息，所以为了造福人民，就是直接向中国贷款。他是于周二在一项记者会上，如此指出。

促对付阿曼海洋计划违法者

林冠英呼吁环境部长及有关当局引用1974年环境素质法令第34（a）条文，对付吉打阿曼海洋计划的违法者，不论有关方面是公司、州政府或州政府里的官员。

他说，根据上述法令的第34（a）条文，任何违法者可被罚款50万令吉或坐牢5年。

他认为，如果有关当局认真看待问题，就必须引用上述法令第34（a）条文对付违法者。

他指出，阿曼海洋计划是在环境部发出停工令后，才被发现原来没有环境评估报告，这是非常的“荒唐”，因为作为政府，竟然会在没有环境评估报告下，允许一项庞大计划进行。

槟华人足球公会征全国赛 州政府拨款2万

槟州政府今日拨款2万令吉予槟城华人足球公会，以派出球队出征丹斯里陈国平杯全国华人足球赛及筹备21岁以下全国青年赛。

槟州首席部长林冠英希望，槟州政府的拨款，能够协助推广槟州各族人民的足球运动。

槟城华人足球公会秘书李伍辉透露，该会自创立以来，都通过筹款或赞助来举办各项活动，而该会也已获得2018年世界华人常青杯的主办权。

出席上述移交拨款仪式者尚包括槟州行政议员曹观友、林峰成、彭文宝、槟城华人足球公会顾问谢进铧、会长许雅贵、副会长骆文华、周永福及财政洪兆俊。