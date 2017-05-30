涂思惟：为未来系列发展“起步” 槟安医院多层停车场启用 北马新闻

（槟城30日讯）耗时2年建成的槟安医院多层停车场启用，槟安医院主席兼首席执行员涂思惟博士笑言，医院被嘲对停车场的启用过度兴奋，但院方以这座停车场，为未来系列发展的“起步”。

“这座多层停车场可容纳719辆轿车。一些人笑说，不过一座停车场启用，但槟安医院表现得如此兴奋。那是因为，我们视这座停车场，为未来更多计划的开始。”

槟安医院成立于1924年，是一所非营利慈善机构，多年来一直被停车位不足问题困扰。

涂思惟周二在9层楼的多层停车场启用仪式上说，是座停车场具备多功能于一身，其落成也启发了院方更多未来计划，下一步正是将原来露天停车场部分空间，改造为绿色空间。

打造健康环境

他指出，打造健康环境，不只专注于病人健康，也包括提升环境素质。随着多层停车场启用后，原来的逾200个露天停车位中，部分将腾出改造为绿色空间，成病人活动空间。

底层设蓄水池

他说，是座停车场底层设有一座蓄水池，一旦发生断水或医院水供遭切断时，蓄水池可为医院提供7天净水。另外，停车场内也有机械器材和发电机储存空间。

他补充，过去以来，停车位不足成医院发展的一大阻力。医护人员和其他部门人员，往往需停车于医院外，以让出更多停车位予医生和病患家属等。

“这令医护人员和员工们，尤其在值夜班时感到不安和诸多不便。现在停车场落成了，大家可以更安心了。”

电眼24小时监控

他说，是座停车场装有闭路电视作24小时监控，底楼也有逾300个摩托车停车格，另有36个障友专用停车格，停车场位处院内策略地点，步行几分钟便可直达门诊部和个诊疗室等。

“停车场可进一步满足群众的医疗需求，它提升医院营运素质，更是一项重要发展。”

叶舒惠赞打造更友善环境

玻璃池滑州议员叶舒惠赞扬槟安医院，打造更友善环境的理念，设置的36个障友专用停车格，远多于官方要求数量。打造健康环境不只能给病人更好治疗空间，更是履行社区责任。

“槟安医院将把部分露天停车位，改造成绿色空间，这有助提升环境素质，助病人更快康复，其概念值得其他医院效法。”

出席者包括医院首席营运员邓荣源医生、苏庆春副院长（医务管理）、黄泽奇副院长（医疗保健）和整形科医生胡寿龄等。