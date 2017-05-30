皇后湾购物广场露天停车场 715盛办日本盆舞节 北马新闻

（槟城30日讯）槟城第21届日本盆舞节将于7月15日举办，今年转移阵地在皇后湾购物广场露天停车场进行，出席者欢迎搭乘槟快捷通到场欢庆！

盆舞节是槟州年度盛事，大家都期待可以一睹日本传统舞蹈，也要尝尽日本美食。槟州旅游发展委员会主席罗兴强于星期二在光大召开记者时说，由于旧关仔角操场正进行提升工程，因此今年移师至皇后湾购物广场露天停车场进行，活动时间是从下午6时至晚上10时30分，众所期待的燃放烟花时间是当晚10时。

他说，为了避免交通阻塞，因此鼓励大家从光大搭乘快捷通，并且会要求快捷通增加从光大至皇后湾的班次。

他说，日本盆舞节联办单位分别有槟州旅游发展委员会、日本驻槟城总领事馆、马日协会、槟城日本人协会、马来西亚留日同学会北马分会、槟城日本语协会及海外技术研修协会。

夜来祭舞蹈团队表演

日本驻槟总领事系井清说，大家不可错过今年表演团队，因为有著名的夜来祭舞蹈表演团队：D.D.M.Company的16名团员为大家呈献最精湛的演出。“我们是国内非常著名的舞蹈团队，曾经赢取很多奖项，而且他们更是夜来祭舞蹈中最具动力及活动，以及表演最棒的团队之一。”

“此外，Kinjo-Ryu大正琴团队是日本国内最大型的大正琴学校，他们除了以日本竖琴演奏，也会带来日本传统舞狮表演，让大家能目睹这独有的传统演出。”

另外，槟城日本人协会事务局长宗孝义说，今年非吃不可的是一种来自日本中部的小食：半片，即用鱼肉和芋头一起烹调的美食，这美食是首度带来槟城。