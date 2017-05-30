手握63亿海底隧道工程 花时装着重建筑物流业 经济新闻

（吉隆坡30日讯）花时装控股有限公司（VOIR，7240，贸易服务组）正在研究扩大建筑和物流业务的计划，使公司的收入基础多元化。

花时装主席拿督查鲁阿末莫哈末祖基菲里表示，集团将通过提案决定公司的未来发展方向，考虑如何将这两项业务结合及协调至集团旗下，以提高股东价值。

“我握有建筑业务和物流业。我们正在着重于花时装进驻这两个领域的可能性，惟需获得相关单位的批准。”

他在花时装的常年股东大会后，向记者如是指出。

同时，查鲁旗下也持有一家私人建筑公司Consortium Zenith BUCG私人有限公司。

“这项（提案）文件正由管理层负责准备，董事局将坐下来认真考虑这项提案，因为这对我们来说是一个非常重要的里程碑。”

花时装手握总值63亿令吉、在槟城兴建3条大道及一条衔接槟岛与对岸的海底隧道工程项目，查鲁表示，此项目仍需取决于获得环境部的批准与否，但他预计该项目将在7月动工。

Consortium Zenith于2012年以最低价格63亿令吉，在公开招标中击败了60多个竞争对手，获槟州政府颁发这个项目。这个项目将以槟州政府一幅面积110英亩（约44.5公顷）的填海地段来交换打造。

2016年12月，花时装独资子公司Million Twilight私人有限公司获Wira Syukur（马）私人有限公司颁布一项价值2462万令吉的小型分包合约，负责在吉兰丹州哥打巴鲁承建1000个单位的公寓。

这个项目预计耗时12个月，从2016年10月1日起直至2017年9月30日。

与此同时，由于经商环境变幻莫测，查鲁表示，花时装正在考虑缩减时尚零售业务。该集团去年已关闭7间零售商店，今年至今仅增设3间新分店。

“时尚零售业（仍）有利可图，也具有发展潜力。因此，我们将保留那些可行的业务。”

他补充，花时装将于下个月在云顶高原名牌商城（Genting Premier Outlet）增设一家新分店。

查鲁表示，该集团仍在制定合理化计划，并冀望今年能落实这项计划。

鉴于已停止营运的美容与健康业务遭致损失，加上其核心服装零售业务略微蒙亏，花时装在截至2017年3月31日止首个财季转盈为亏，一共蒙亏38万5000令吉，相比上财年同季净赚10万1000令吉。

然而，首季营业额却按年增长6.8%至4828万令吉，去年同期报4519万令吉。

收市时，花时装微涨5仙或6.54%，收报于81.5仙，有30万7500股易手。