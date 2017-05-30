市场等待数据出炉 大马股市呈现横摆 经济新闻

（吉隆坡30日讯）今日大马股市仍然低迷，主要是受到谨慎的投资情绪所影响，投资者将在本周公布的几项经济数据后才作进一步的部署。

闭市时，基准富时大马吉隆坡综合指数从昨天的1764.89点，小起0.45点至1765.34点。

开市时，该指数下挫0.5点至1764.39点，它在全日徘徊在1762.43点至1767.40点。

市场情绪欠佳，上升股仅235只、下跌股达680只、348只平盘、510只未有交易，以及42只暂停交易。

半日成交股额达26亿1471万6450股，涉及金额21亿5837万3231令吉。

交易商表示，在发布包括美国就业数据，以及马来西亚制造业采购经理人指数（PMI）前，本周的谨慎情绪将会驱使市场继续下滑。

“此外，美国联邦储备局旧金山总裁约翰威廉姆斯（John Williams）发表升息评论后，引发了对利率上升的新担忧，导致买入情绪受到抑制。”

其他指数方面，全股项黄金指数走低25.30点至12570.90点、富时100指数下跌20.07点至12213.08点，以及富时黄金回教指数增0.32点至12849.85点。

富时70中型股指数落111.67点至14921.71点，以及富时创业板指数下挫48.83点至6219.25点。