新加坡业务表现强劲 云顶整体收入增1.4% 经济新闻

（吉隆坡30日讯）云顶新加坡有限公司的辉煌表现，以及新加坡元兑令吉的优势反映在云顶有限公司（GENTING，3182，服务贸易组）截至2017年3月31日止第一季度的收益中，涨幅达361％至6亿306万令吉。

持有云顶新加坡52.84％的云顶集团通知大马交易所，营业利润率和应收账款减值减少导致圣淘沙名胜（新加坡）在利息，税收，折旧和摊销（Ebitda）之前的调整后利润更好。

云顶新加坡本月早前宣布，其经调整的Ebitda飙升47％至2亿8320万新元（约8亿7404万令吉）。在脱售韩国济州综合度假村50％股权后，其净利润翻5倍至2亿1020万美元（约9亿令吉）。

相比之下，云顶度假村的Ebitda调整幅度略微下滑至5亿7820万令吉，主要是由于高档贵宾业务所造成的成本，和云顶综合旅游计划下新增设施所产生的费用增加。

与此同时，英国的赌场业务带来了较低的收入，并调整了Ebitda，主要是由于本季度的令吉兑英镑汇率走弱。

此外，来自美国和巴哈马的休闲和酒店业务调整后的Ebitda在第一季度较低，因为前一季度调整后的Ebitda已经包括去年同期净逆转的应计费用。

云顶集团在云顶种植有限公司（GENP，2291，种植组）拥有50.68％股权，后者在2017年第一季度收入达到8006万令吉，增长了2倍或197％。

由于油棕产品销售价格和鲜果串产量增加，其在印尼种植业务收入和Ebitda均有所上升。

尽管马来西亚种植园业务受益于较高的油棕产品销售价格和更高的鲜果串生产，但收入较低，因为这些并没有完全转化为外部销售（大部分来自沙巴的原棕油业务被出售给下游制造部门，以进一步加工精炼油棕制品，其中一部分作为截至2017年第一季度的库存。

云顶集团的整体收入增长了1.4％至47亿7000令吉。