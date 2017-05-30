师父的兵法，纳吉之刀法

文：董恪宁

马哈迪医生的兵法，结合了四M之道：一曰金钱（Money），二曰机制（Machinery），三曰媒体（Media），四曰马哈迪（Mahathir）。纳吉所修正的，还是四M，只是去掉马哈迪医生残留的阴影，以市场行销（Marketing）取代。

那日听闻吉利决意收购（半个）普腾，身为国产车的保姆，前首相马哈迪医生痛如刀割，随之开声公开感叹他半生苦心经营的心血，毁在一旦，从此走入了斑驳的历史。

读到这里，马哈迪医生的拥趸和随扈，自然纷纷排队群起轰之。没有想到，青年及体育部长凯里随后通过推特转载网民（@5YAHIR）的消息说，此事始作俑者正是马哈迪医生本身。

网民援引2014年6月13日的《日本经济新闻》揭露：早在2014年，时任普腾主席的马哈迪医生已经亲自飞往中国，同样试图说服来自浙江的吉利控股集团出手买下普腾。

是耶、非耶，总而言之，这些日子纳吉的所行所为，显见他确是马哈迪医生的高徒了。不仅财务的管理，他的政治的手段、行政的谋略、大选的部署，追溯上来，处处都潜在马哈迪医生的影子。

505之后应对政敌安华不说，纳吉开铡砍掉副揆慕尤丁之刀法，亦然如此，而且娴熟的程度，比起师父的当年，有过之而无不及。解除慕氏，他可是声声感激，低调处理；但是，立场之坚决，一如既往，没有一丝转圜的缝隙。

除此之外，眼下洋洋洒洒的2050年国家转型计划（TN50），其实正是1990年国阵大败之后，马哈迪医生随之推出的2020年宏愿。是否纯属巧合，长话短说，总而言之，两者既定的目标雷同，也都放眼在未来之先进。

略有微差的是，TN50着重年轻的世代交由青年体育部凯里推行，前前后后总共收集33000项意见，选出了跨行业的84菁英组成“TN50未来群组”开始第一里路。

显然的是，纳吉和他的团队，确实觉察了新生代的想法和作风，和他父执那一辈大不相同；怎能不认认真真地聆听他们肚子里的心声，以及时调整国家的政策和条规呢？

何况，网络日渐发达，每个领域都在逐步e化之中：智能手机、WhatsApp、简讯（SMS）、自动提款机（ATM）、电子钱包、电子贺卡、数码相机，已经成为家家户户生活的一部分。谁能墨守陈规，想靠旧时代的战术打翻身赛？

认识这点，自可明白，接下来的选战，何以也要当然地与时并进了，不能受制经济学教授佐摩博士当年所指，马哈迪医生的四M之兵法了：一曰金钱（Money），二曰机制（Machinery），三曰媒体（Media），四曰马哈迪（Mahathir）。

经过纳吉的智囊团所修正，仍然还是四M。所不同的，只是去掉马哈迪医生残留的阴影，以市场行销（Marketing）取而代之。纳吉上任之初所提出的“一个马来西亚”，正是经典的佐证。

那么，下一届大选上演的这一场师徒之战，谁将赢出？金钱政治，肆无忌惮，变本加厉；机制的设计，媒体的运作，仍是一道道的铜墙铁壁。《星报》当下面对的问候，说明了什么，反映了什么？

何况，一甲子的沉痾宿疾，既在这里，也在那里。系铃的马哈迪医生，如何解铃，谈何容易？我们只能静观马术之多变，得以扭转乾坤，大步走出红海的魔障，重新回到布城的大楼，复辟朝政，继续马哈迪主义2.0。