涉1MDB洗黑钱案 瑞信大华共罚逾400万 国际新闻

（新加坡30日综合电）新加坡金融管理局周二宣布，瑞士信贷和大华银行因涉及一个马来西亚发展有限公司（1MDB，简称一马公司）事件，触犯反洗黑钱规定，分别遭罚款70万新元（约216万令吉）和90万新元（约278万令吉）。

金管局今早表示已完成为期两年对涉及一马事件银行的调查。

金管局指出，调查发现，瑞信和大华银行数次触犯反洗黑钱规定，监控不力，包括在对客户进行尽责调查时有疏漏，对客户的交易和活动审查不够。但金管局并未发现两家银行出现普遍的监控疏漏。

监控疏漏审查不够

金管局指令两家银行委任独立方，评估并确定已有效采取补救措施，也指令两家银行的管理层对犯错的员工相应采取纪律措施。

如之前所宣布的，金管局已向3名涉及一马事件的个人发出禁令，他们是瑞士安勤私人银行前新加坡分行经理斯图尔森埃格、瑞意银行前私人银行员工易有志和谢尤凤（译音）。前两人的是终身禁令，后者的是15年禁令。这3人之前已被定罪。

金管局也将向另外3人发出禁令。他们是马来亚银行金英证券前代表洪伟庆、NRA资本董事经理凯文史各力和前研究主管李志伟。

在洪伟庆的介绍下，NRA资本为沙特石油国际公司的子公司PetroSaudi Oil Services（简称PSOS）提供估值服务。沙特石油国际是涉及一马事件的一家公司。