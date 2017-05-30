忠诚积分支付商品服务 安邦M Square也遭突检 国内新闻

（吉隆坡30日讯）就在各政府机构在槟城突击检查MBI集团旗下的M Mall商场管理层之际，雪州安邦的M Square物流中心也遭执法机构突检。

这家物流中心是让购物者以“忠诚积分”支付商品和服务，该中心同时也是金钱游戏营运商——MBI国际集团旗下的一家商场。

根据《星报》的报道，共32人的执法队伍是在周一早上11时展开突击检查行动，执法行动在晚上7时方结束。

这家中心坐落在Avenue 1路，也出售各式各样的产品，包括净水器、速溶咖啡、遥控车和船、流动充电器、按摩椅、手表、笔和床单。

突击行动是贸消部领头，参与行动的单位也包括警方、大马公司委员会、大马网络安全机构和国家银行。执法队也带走一些文件和电脑以作进一步的调查。

贸消部执法组消费部门行动队长卡立迪披露，该公司目前已在多项法令下被调查，其中包括1993年直销及反金字塔计划法令、2013年金融服务法令以及2016年公司法令。

“一旦发现该公司操作期间涉及不法事项，我们就会在相关法令下对该公司采取行动。”

较早前，有数名顾客正在商店处，相信是要以积分支付商品，但被店员告知无法给予这服务。

该中心职员发现媒体时，也试图阻挡媒体进行拍摄工作。#