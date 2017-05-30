马克宏与普京会谈 当面斥俄媒撒谎宣传 国际新闻

（布朗30诶综合电）法国总统马克宏周一在巴黎近郊的凡尔赛宫会见到访的俄罗斯总统普京，双方就敍利亚局势、乌克兰问题等国际事务议题“坦诚、直接地”交换意见。马克宏其后在联合记者会上，当着普京面前，批评俄罗斯两个官方媒体在法国总统选举期间，散播对他不利的假新闻。

会谈期间，马克宏就敍利亚问题表示，法俄两国在未来数周内可以展开合作。法方的首要关切是打击恐怖主义，消灭伊斯兰国（IS）极端组织。法国还希望在维护敍利亚国家完整的前提下推动民主化过渡。

在谈及乌克兰问题时，马克宏表示，法方呼吁继续推动明斯克进程，缓和乌克兰局势。希望依照“诺曼第模式”，尽快举行法国、俄罗斯、德国、乌克兰共同参与的四方会谈。

在联合记者会上，马克宏批评俄罗斯官方卫星网（Sputnik）和《今日俄罗斯》（Russia Today），指这两个官方传媒在法国大选期间，对他及他的竞选活动散播假新闻，这解释了为何在选举期间，该两间机构的记者被禁止进入其竞选总部采访。

普京否认莫斯科干预法国总统选举，并就3月在克宫会晤法国极右候选人玛琳勒庞辩护，指对方只想与俄建立友好关系，不代表俄国想影响法国选举结果。

《今日俄罗斯》总编辑发表声明，指马克宏的指控毫无根据，没有提出半点证据。

玛琳勒庞赞马克宏见普京 促法俄关系发展

马克宏周一在巴黎与俄罗斯总统普京会面，刚在选举落败的极右政党“国民阵线”候选人玛琳勒庞，对新政府接待俄罗斯总统普京表示高兴，认为两国需要关系正常化。

玛琳勒庞周一早上在电台上表示：“问题不在于我们喜欢与否俄罗斯的那些内部事务，而是要知道是否与俄罗斯和美国等合作对抗穆斯林原教旨主义，这正是目前国际关系的最大挑战。”

玛琳勒庞同时批评马克宏现阶段仍未有清晰的外交政策，令外界对他的外交方针仍一无所知。她说：“在国际问题上，现在仍未看到马克宏想做什么大事。我们只看到领袖们的握手竞赛，这样令媒体大肆报导，虽然是好事，但为何要样做？问号仍然存在。”

4成法国人望深度改革劳工就业市场

国民就业成为欧洲多国的经济大难题，根据法国ELABE机构调查显示，44%被访者希望国家深度改革就业市场，50%人只想修改一部份，6%认为可以维持现状。

在总统马克宏竞选政纲中，包括设定强行解雇时的劳工赔偿上限，有56%人对此表示反对。72%支持融合员工代表。71%赞成在小数同意情况下由雇主组织投票。

对于马克宏和总理菲利普所提议的改革能否同样为工人和雇主谋求福利，50%对此抱有信心，49%持相反意见。这研究于5月23和24日，对1051名有代表性国民作抽样调查。29日国内工会，总理和劳工部长继续会面。