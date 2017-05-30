金正恩宣布导弹试射成功 日本促中国对朝施压 国际新闻

（北京30日综合电）朝鲜周二表示，该国周一最新的弹道导弹试射取得成功，试射目的在于测试新的精确制导系统。中国国务委员杨洁篪周一展开访日行程，与日本国家安全保障局长谷内正太郎，共同主持中日第四次高级别政治对话，据报双方谈及朝鲜开发核武及弹道导弹的问题，会上日方寻求中方加大对朝鲜施压。

日媒引述消息人士称，朝鲜周一清晨试射弹导后，日本政府决定向掌握解决朝鲜问题关键的中方领导班子，直接寻求加大对朝鲜施压。报道分析，日本政府已透过谷内正太郎，向访问日本的杨洁篪传达了这一意向，并建议中方对朝鲜限制石油出口，以制裁朝鲜。

杨洁篪周二将分别与日本首相安倍晋三及外相岸田文雄会面，预料朝鲜问题仍是会谈的重点。

中国官媒则报道，杨洁篪向谷内正太郎提出，希望日方在历史和台湾问题上言而有信，按规矩办事。双方共同维护东海和平稳定，希望日方在南海问题上谨慎言行。中方亦欢迎日方积极探讨与中方在“一带一路”框架下开展合作。谷内正太郎回应，日方在台湾、历史等问题上立场没变化，致力改善中日关系。

金正恩下令研发更强武器

朝鲜宣布最新的弹道导弹试射取得成功，试射目的在于测试新的精确制导系统。朝鲜领袖金正恩到场视察试射，事后对精确制导的弹道导弹表现满意，并下令继续发展更具威力的战略武器。

朝鲜中央通讯社表示，朝鲜试射可以进行超精确打击的新型精确制导弹道导弹，领导人金正恩到场视察。该社说，弹道导弹飞向破晓的东方天空，飞越中距离射程后，准确击中计划的目标点，偏差只7米。

韩国联合参谋本部周一称，朝鲜该枚疑似飞毛腿弹道导弹于当地时间早上5时39分，从江原道元山一带发射，向东方飞行了450公里。日本内阁官房长官菅义伟称导弹落在其专属经济水域，向朝鲜当局严重抗议，又指暂未有船只或飞机受损的报告。朝鲜的试射引来美国总统特朗普的谴责，指该国对其邻国中国不敬。

朝鲜报道说，这次发射旨在测试能够超精确打击区内敌人物体的新武器，亦验证重新进入部分的超精确制导的正确性。报道又引述金正恩的话说：“无论何时我们播出宝贵的胜利消息，美国人都会非常担心，南朝傀儡军队的流氓将会愈来愈沮丧。”

朝鲜本次试射弹道导弹，是该国今年内第9次试射，亦是韩国总统文在寅上任后第3次。

美轰炸机抵东海演习震慑

朝鲜周一清晨向朝鲜半岛东部海域试射弹道导弹，两架美军的B1B轰炸机随即于5小时后，在没有事先通知的情况下，由关岛飞抵三八线对出的东海上空，与核动力航空母舰“卡尔文森号”的舰载机举行演习，震慑朝鲜。朝鲜官媒指控轰炸机是演练对朝投掷核弹，谴责此举令朝鲜半岛濒临战争边缘。

韩联社透露，在韩国空军4架F15K战机的护航下，美军两架B1B轰炸机于朝鲜试射弹道导弹后的5小时后，即当地时间周一早上10时半，飞抵江原道江陵市东侧80公里的海域上空，该位置距离三八线并不远。B1B轰炸机随即与搭载在卡尔文森号上的战机，举行演练。

朝鲜官媒批评美军的演习是“疯狂”，会增加朝鲜半岛爆发核战的风险，并扬言美国会因此陷入灾难，本土会变成一片焦土。B1B轰炸机是美国三大战略轰炸机之一，最大飞行速度达1.2马赫。从关岛基地起飞2个小时后即可抵达朝鲜半岛，且每次可携带并投掷大量炸弹。