西班牙外海火烧难民船 34船民跳海逃生获救 国际新闻

（马德里30日综合电）在周末，一艘满载难民的橡皮艇在西班牙海岸对开突然着火，迫使30多名船民跳海逃生，全部人后来获救，而这个戏剧性情节被摄录机拍下，并于周一广播。

欧盟边境防护机构Frontex在社交网推特发表的视频显示，34名船民周日乘坐一艘在黑色橡皮艇，在大海航行，突然船尾引擎附近火光熊熊，并且迅速蔓延至整艘橡皮艇。

一架协助Frontex进行海上监视的葡萄牙空军飞机目睹这个情况，机上摄录机拍到的画面显示，橡皮艇上的船民大部分看来穿有救生衣，机上的人向船民抛下一艘小型救生艇，并通知西班牙海岸防卫队。

海岸警卫队在一份声明中表示，有些人爬上救生艇，其他人则抓住沉船等待救援。一架直升机和数艘船只开赴摩洛哥和西班牙之间的阿尔沃兰岛（Alboran Island）西南地区出事现场。当时在该片水域航行的一名渔民，也协助救援。

根据声明，拥有24年协调救援经验的西班牙东南部阿梅里亚省（Almeria）海岸防卫队中心主管加西亚说，这是他的中心见过“最费解的事故之一”。

声明没有透露这些移民的国籍，他们最后被安全救起，送往西班牙南部莫特里尔港（Motril）。#