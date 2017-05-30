【撞死肃毒警官夫妇】修控状撤毒品字眼 女被告认危驾致死罪 北马新闻

（双溪大年30日讯）涉及鲁莽驾驶导致华玲肃毒组主任夫妇死亡的36岁女被告，今天在控方修改控状，撤销“受毒品影响”的字眼下俯首认罪，法庭定于7月18日下判。

来自华玲的女司机杨秋芬（36岁，菜商）是于今年4月18日车祸后，即遭警方扣留，经过两次延长扣留后，于4月27日被控上法庭，过后获准以8000令吉保外候审，驾驶执照被扣押。

当时被告是在1987年陆路交通法令第44（1）项条文下被控，即在受毒品的影响下，导致他人车祸死亡。今天在控方修改控状下，改为在相同法令下的第41（1）项条文，即危险驾驶导致死亡车祸，撤销吸毒驾驶的指控。

前者可带来3年至10年的监禁及罚款8000令吉至2万令吉；后者的刑罚则是最少2年至10年监禁及罚款5000令吉至2万令吉。

修改后的控状指她于2017年4月18日，清晨7时15分，在华玲居邦甘榜直落德鲁里新路危险驾驶导致莫哈末诺（39岁）及苏丽雅（39岁）死亡，触犯1987年陆路交通法令第41（1）条文。

被告认罪后，其辩护律师张献明向法庭要求展延下判日期，以让被告回家安排3名孩子的学业及起居生活，她的3名孩子都在小学求学阶段。

律师指出，被告自发生车祸后，一直感到自责内疚，并愿意接受坐牢的处罚。当她首次被控上庭时，由于辩护律师缺庭，因此当时没有认罪。

被告今日在丈夫陪同下出席听审，在推事依思米定下宣判日期后，即匆匆离开。此案由副检察司法拉欣主控。

39岁的华玲肃毒组主任莫哈末诺是于本月18日清晨7时15分左右，载着任职教师的妻子与4名子女到学校途中，来到车祸地点时，被女被告所驾驶的比卡车撞中尾部，轿车失控后，与迎面而来的另一辆轿车猛撞，造成夫妇俩当场夹毙在车内，4名子女受轻重伤。