再次谈对母亲思念 威廉愿戴妃伴子孙成长 国际新闻

（伦敦30日综合电）今年8月为英国已故戴安娜王妃逝世20周年，其儿子威廉王子近日接受当地一本杂志采访时，再次谈及自己对母亲的思念。他母亲逝世的阴影多年来在他心中挥之不去，直至近来才释怀。威廉表示太太及家人的支持是他挨过艰辛日子的原动力，坦承母亲逝世对他带来的伤痛，以及对于母亲无法见到媳妇和外孙的遗憾。

威廉在访问中承认，母亲突如其来死亡对自己的打击相当大，有好一段时间都陷入混乱之中。虽然现时而看开不少，而且已过去多年，但要完全释怀仍困难。他说：“我真希望她可以继续指导我，希望她可以跟孩子见面，见证他们的成长。”

威廉王子表示，“我很希望能有她（戴妃）的建议，很希望她见到凯蒂、见到孩子们（乔治和夏洛特）成长。想到她无法做到，总是令我很悲伤，他们（凯蒂、乔治和夏洛特）永远没办法认识她。”

杂志刊出威廉王子一家温馨的亲子照。照片中，威廉王子躺在自家花园中，妻子依偎在他身旁笑着，背对镜头的乔治王子调皮身姿非常抢镜，夏洛特公主则在草丛中玩耍，爱犬路柏从后方跑过。

威廉同时提及家庭对他的重要性，他坦言：“若然没有稳定的家庭，我没法可以安心工作。稳定对我来说十分紧要，我想我的孩子在快乐、稳定及安全的世界成长。”威廉又表示，夫妇二人希望子女可以接触到真实的环境，不希望他们在皇宫的围墙下长大。\=

威廉及弟弟哈里王子近来打破以往禁忌，不时公开谈及自己对母亲戴妃的逝世的感受，包括早前偕同妻子凯蒂一同拍片。二人异口同声表示对母亲的死难以接受，但相信透过向可信任的人舒发箇中感受，对自己会有得益。