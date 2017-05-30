英皇室管家爆料 女王与特丽莎梅“永远好朋友” 国际新闻

（伦敦30日综合电）英国一名皇室管家透露，英女王与首相特丽莎梅私底下是“永远的好朋友”。女王和首相的亲密关系是其他政府领导人与英联邦元首之间未曾有过的。

两人常常会闲聊与政治毫无关系的事情，甚至会讨论女王几乎从不谈及的话题。女王对特丽莎梅十分信任，一早就将丈夫菲腊亲王要退休的决定告诉了特丽莎梅。

这名已为女王工作十多年的管家说：“女王非常善于跟人打交道，不论是哪位首相，不论是谁。但跟布莱尔，可以说他们之间不存在亲密关系，跟布朗甚至卡麦隆也是一样，尽管卡麦隆是保守党成员。但与特丽莎梅，很多人这样说，你真的能够看到那种亲密，她们相处得真的很融洽。这种亲密之前出现在达泽夫人身上。”

在谈到二人讨论的话题时，这名管家说：“她们会谈论乡村、教堂，因为特丽莎梅算是经常去做礼拜，还谈论（女王居住的）巴尔莫勒尔堡。”他说：“她们甚至会谈论家人，例如女王的孙辈。女王大谈家人……她从不会跟一位首相做这样的事情。”

这名管家说，如果有一件事情可以证明她们之间的亲密，那就是女王对丈夫菲腊亲王决定退休一事的反应。他说：“女王告诉了首相亲王要做甚么（退休），但如果是跟卡梅伦，我认为她会等到宣布前几分钟才告诉他。这说明她非常信任特丽莎梅。”