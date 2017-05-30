端午非为纪念屈原？ 古人祛病防疫求平安 国际新闻

（北京30日综合电）每当提及端午节，在大众的普遍认知中，就必定与屈原扯上关系，甚示吃粽子都是为了纪念他投江自尽，但对于端午节的由来，原来有其他的说法，多个跟端午节有关“冷知识”，大家亦有可能从未听过。

端午节其实并非只是“纪念屈原日”，有不少学者指出端午节早过屈原身处的战国时期已经存在，而且有多个说法。据知，端午源于远古的周朝，最初只是长江下游吴越民族举行的图腾祭活动；同时与节气亦有关系。

至于端午节吃粽子，有说并非为纪念屈原。粽子又称“角黍”、“筒粽”，由粽子叶包裹糯米蒸制而成，有说法认为早于春秋时期就已出现。到了晋代，粽子成为端午节的节庆食物。南北朝时的《荆楚岁时记》中，已记载着人们在夏至要吃粽子习俗。

另据天文年历显示，从2010年至2027年，今年的端午节来得最早。这个“纪录”要直到2028年才会被打破，当年端午节对应的公历日期为5月28日。而最迟的端午节公历日期为6月26日，最早为5月27日，最早与最迟相差近一个月。而这个现象主要与农历闰月有关。

有学者指出，端午节即农历五月初五，被古人形容为“恶月恶日”、“五毒尽出”瘟疫盛行的日子，所以才有各种求平安等习俗。端午节有可能是古代祛病防疫的重要节日，类似现代的“公共卫生日”。