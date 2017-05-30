端午冷知识 屈原其实不姓屈 国际新闻

大家在端午节吃粽子、划龙舟时都会想起屈原，中国学者近日指出，其实屈原并不是姓屈，他的本姓其实是“芈”（音米），屈原跟电视剧《芈月传》中的芈月一样都是楚国的皇亲国戚。学者称，在先秦时代，姓氏的称呼用法不同，所以姓“芈”的屈原才被称为屈原。

河南姓氏文化研究会秘书长李立新表示，先秦时代姓氏与现在很不同：男子称氏不称姓，氏是是用来区别贵贱，贵族有氏，平民百姓则是有名无氏。姓是源于母系氏族，氏则是来自父系氏族。

屈原本姓“芈”，芈是楚国国姓，“屈”是他的氏，名“平”、字“原”。以先秦时代的称呼方法，会称他为“屈原”，而不会是“芈原”或是“芈平”。屈原祖先楚武王熊通的儿子被封在“屈”这个地方，于是他们便以“屈”为氏；而楚国嫡系仍然以“熊”为氏。

电视剧《芈月传》中的女主角芈月同样姓芈，与屈原大致生活在同一时期，不过屈原在楚国生活，芈月远嫁至秦国，两人除了同宗之外，没有任何直接联系。

现代人对姓氏没太多概念，但秦汉以前的古人却对这个十分重视。在远古时代人类还处于母系社会，子女的姓是随母姓，及后发展到父系社会，同一祖先的子孙繁衍增多，除保留姓，还会自己取称号作标志，这就是氏。要知道如何“称呼”秦汉前的人物，要先知道他的“姓、氏、名、字”，而在秦汉之后姓氏合一，就不需再严格区分姓氏。

来源：苹果即时