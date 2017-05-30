V40 T5 Polestar 速度快感 瘾车报

报道、摄影：尤方进

近年力图年轻化的富豪汽车（Volvo），不仅在外观设计上作出改变，把原本老派味道全都去掉，如今，更力求以年轻激进的速度打动年轻消费者的心。刚推介的V40 Polestar就是一例。

一如宝马汽车的“M ”系列和马赛地敏斯的“AMG”系列，优化一部汽车的动力及外型配备，吸引喜爱追求速度激情和赛车运动的人士，有异于一般房车外的选择。外型和一般富豪房车更具跑味的V40 T5，这回换上Polestar配套，让它不止是有外型，更具跑车内涵了。

原本是一家独立改装车品牌，自1996年始，和富豪汽车“联姻”后，一直到2015年被富豪收编旗下，让富豪也有其自己专属改装车配备，以开拓这一片市场。再加上富豪汽车各个不同组别，共用动力系统的情况相对普遍，因此，在改装为Polestar方面就更方便。因此本地富豪汽车为旗下V40 T5、XC60 T5、XC60 T6 和S60提供改装配套，价格介于6万至8万8千令吉之间，视车款而定。Polestar改装配套提供车盘、进气与排气、车轮、引擎强化系统，还有内装和外观。

最高功率 245PS/5500rpm

试驾的V40 T5 是一辆Polestar全配套，因此价格较标凖版V40 T5多出6万令吉，出车价是24万零888令吉（不含保险）。V40 Polestar是以一台Drive–E 2.0T涡轮增压引擎为心脏，最大功率达到了245PS/5500rpm，可以在1500﹣1800转区间爆发350牛米的峰值扭矩，这样的最高功率成了行内人的话题。配搭的是8速双离合器手自一体变速系统，并有换档拨片，这让它的百哩加速时间从原本的6.3秒缩短至 6.2秒，达致驾驶最完美极致享受。

内饰包括富豪的高层次装饰，像驾驶盘上的皮革包裹，特制的排档杆、油门踏板、煞车踏板及门槛饰皮拥有Polestar字眼，其他的内饰都和标凖版一样。外观和标凖版没什麽多大改变，可以看到不同点的像黑色的车侧望后镜、尾蓬扰流板、双排废管以及尾厢上蓝色Polestar字眼。增加了2 寸的轮辋，配上Pirelli P Zero高性能轮胎，更能充份发挥它的路上表现。

安全配备应有尽有

V40 Polestar一如其他富豪汽车一样，高度发展出来的安全系统都会放入它的车辆里，各种主动或被动安全配备应有尽有，像双阶段安全气囊、侧撞安全气帘、自动调速定速巡航系统、自动煞车防踫撞系统、城市安全行车、路上行人侦察系统、偏离车道系统、电子稳定行车控制系统及入弯牵引力控制系统等等。

V40 Polestar给人的感觉就是一辆伪装的跑车，一踏油门，咆哮的声音令人振奋。有点硬朗的悬挂，在很多时候会被它“抛来抛去”，这当然也是意料中事，也因此享受它入弯时的从容自在，车厢内的换档拨片，也更能在高速时轻拨而快速换档，让人在疾速中也保持清醒，如此享受每一刻的驾驶乐趣。

它可以在百公里加速时间6.2秒，一秒的差距无法真正感受，但是它的随传随到的动力，绵密的齿比，推背的快感，无法用言语描述了！

规格与价格仅供参考