警员被枪杀案没知会审讯裁决期 家属不满嫌犯无罪释放 国内新闻

(怡保29日讯)政治部警员疑在追讨欠款时被枪杀，一名嫌犯过后虽被提控上庭，但死者家属却没被知会案件审讯及裁决的日期，而嫌犯也于今年获无罪释放，令家属感到不满。

遇害警员迪华卡，生前在武吉阿曼警察总部政治部任职，当时37岁的他是于2014年2月4日下午4时许，被发现在吉隆坡联邦山庄附近的森美兰路，头中2枪毙命。

死者的父母登加威鲁（70岁）及斯拉玛（64岁）于周一上午向华都牙也国会议员西华古玛投诉时，申诉总检察署提控嫌犯时，没有知会家属出庭听审。

斯拉玛表示，迪华卡是家中长子，加入警队已有15年，为家中经济支柱。

西华古玛表示，死者遇害后，警方逮捕了一名嫌犯，并援引刑事法典第302谋杀条文进行提控，然而在审讯期间，没有知会家属审讯日期。

他指出，死者家属过去3年都是亲自致电法庭获知案件的审讯日期，但是家属试过赶到吉隆坡法庭时，案件当天却没有开审，让家属疲于奔命。

他说，法庭于今年3月31日判决被告无罪释放，家属事后曾致函向总检察署表达不满及作出投诉。在4月13日收到总检察署回函指不满意裁决，因此，已于4月7日提出上诉。

西华古玛披露，死者家属也不满经常更换主控官，以及家属没有被知会有关案件的进展。

他希望总检察署提出上诉后，可以避免这样的问题出现，因为身为死者的家属，是有权了解审讯过程。