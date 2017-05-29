【健康新知 】身体健康密码 藏在血液中

从血液中的某些化学物质可以诊断出抑郁症，可预测手术后病人的恢复速度，以及反映一个人的健康状况和衰老速度。

血液是在人体内循环流动的一种组织，能输送营养、排出废物，人体的生理变化和病理变化能引起血液成分的改变，所以血液成分的检测具有重要的临床意义。

◆诊断抑郁症

在损害生活功能的疾病中，抑郁症的发生率仅次于背痛，排名第二，但抑郁症却经常被医生轻忽。

血液中9种化学物质的增加与抑郁症相关。研究人员设计出一种能测定其中3种化学物质含量的血液检查，作为辅助抑郁症的诊断。

◆预测术后康复速度

有些人在手术后一周内就恢复，而有些人则要经过数月才慢慢脱离疾病、疲劳、疼痛及功能损害的纠缠，这与人体中的白细胞有关。

通过监测血液中一种白细胞的活动，可预测手术后病人的恢复速度，以提供在术前做出更具体的计画。

白细胞亚组中的一个分子，似乎在调节创伤后的愈合中扮演着关键作用。这组标志物为HLADRlow CD14+单核细胞，在手术后头24小时中，该标志物活性高时，病人的情况会较差，且恢复缓慢。当24小时中该细胞活性低下或降低时，病人的情况会较好，恢复也较快。如此可能会促进一种术前诊断测试的研发，将来不仅能确定术后康复时间，还可帮助医生评估手术风险。

◆发现长寿迹象

血液中某些代谢分子的等级水准可以反映一个人的健康状况以及衰老速度。其中一种分子还与肺功能、骨密度、血压和胆固醇水准等有密切关系。

若血液变“粘”，血流速度必然减慢，容易使胆固醇、甘油三脂等脂质沉积于血管内壁，导致发生动脉硬化、高血压、冠心病等心血管疾病。

养成晨饮温开水，日间也要多喝水，少吃高脂、高糖饮食，要多吃蔬菜、瓜果，并养成运动习惯，促进血液循环和新陈代谢，以防止血液变粘稠。

正常血液呈中性略偏碱性，一旦血液中酸性成分过多，形成酸性体质，就容易招来各种疾病，如胆结石、偏头痛、牙龈炎、关节炎、糖尿病、高血压、冠心病等。因为70％的疾病发生在酸性体质的人身上，生活饮食上多吃蔬菜、水果、牛奶、淡茶等碱性食品，少吃肉、蛋、糖、酒等酸性食品，防止血液变“酸”。

血液常规指标的意义

红细胞计数（RBC） ：红细胞之成熟者为无核细胞，其功用为携于氧气及二氧化碳。红细胞反映了身体的造血情况，一般来说，红细胞增加多见于慢性肺心病、某些先天性心脏病等；红细胞减少多见于贫血或恶性肿瘤，另外还可见于妊娠的中、后期以及某些老年人。

白细胞计数（WBC） ：白细胞为已成熟的细胞，有动力及吞噬细菌的作用。中性粒细胞是白细胞的一种，如果感冒发烧时中性粒细胞增多，意味著可能存在细菌感染，需进行抗生素治疗；如果中性粒细胞减少，且淋巴细胞比例增加，多为病毒性感染，需要进行抗病毒治疗。也可能是某些药物的副作用，如保泰松、阿斯匹林、氯霉素及化学治疗药物使用后出现减少现象。

血小板（PLT） ：主要之作用与血凝固有关，血小板在血液中十分稳定，其生理性增加见于餐后、运动后。若发生病理性变化，可能意味着出现血液疾病，比如粒细胞白血病、再生障碍性贫血等。

甲胎蛋白（AFP） ：是一种糖蛋白，正常人血清中甲胎蛋白的含量不到20微克/升。如异常升高，可能提示肝脏疾病。肝癌病人中，67％～74％会出现甲胎蛋白升高。病毒性肝炎、肝硬化等也会导致这一问题。

癌胚抗原（CEA） ：其对结肠癌、直肠癌、乳腺癌、胃癌、胰腺癌等多种恶性肿瘤都很敏感，但需要做进一步影像学检查。临床中，常用作判断肿瘤治疗效果的指标。此外，有25%的良性消化道疾病病人血清中癌胚抗原可暂时性升高。

前列腺特异性抗原（PSA） ：是由摄护腺所产生的一种醣化蛋白质，可帮助精液液化，正常时由摄护腺释放到血液中。一旦罹患有摄护腺疾病，摄护腺特异性抗原量便会增加，若其升高，应首先到泌尿外科就诊，筛查是否患有前列腺癌，中老年男性尤要注意。