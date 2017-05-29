首长抨再纳阿比丁无中生有 强调槟政府盈余仅12亿 北马新闻

（槟城29日讯）槟首长林冠英今日抨击巫统槟州联委会主席拿督斯里再纳阿比丁指槟政府卖地获得约125亿令吉盈收一事无中生有，并强调州政府只拥有12亿令吉盈余及预算充足。

他指责再纳阿比丁在这课题上撒谎时说，槟希联政府在卖地方面，虽然比前朝国阵卖地少36倍，却能够收到更多的钱，这是因为槟政府透过公开竞标方式。

他指出，国阵政府在90年代初至2008年间所售卖的土地总共3661英亩，价值为10亿5860万令吉，而槟政府在2008年后出售的土地总共106.1英亩，价值为11亿1020万令吉。由此可见，槟政府卖地比国阵政府少36倍，但售地价值远比国阵政府高。

他今午在光大首长办公楼会议室召开记者会时说，再纳阿比丁也在日前通过的2017年槟州借贷（银行及其他财务来源）法案课题上，指责州政府向中国银行借贷，事实上州政府并非向中国银行借贷，而是州政府获得中国的借贷。

他再次重申，州政府获得借贷的是中国，不是商业银行或其他银行。

他说，州政府向中国借贷数额最多可能不超10亿令吉，有关利息也比市场还低。

他指出，州政府获得此借贷后，也可以将之借贷金务大（Gamuda Berhad，即槟州交通大蓝图工程交付伙伴（PDP）的金务大），以便从中赚取利息。

火箭与共产党没关系 不解为何遭政敌标签

“行动党与中国共产党完全没有关系，真正有关系的是巫统及马华！”

林冠英说，他与行动党皆被政敌标签为共产党，他不明白为何自己会被标签。

“我们行动党不曾与中国政府或共产党有任何关系，其实与共产党有关系的是国阵，尤其是马华及巫统。为何他们不被称呼为共产党呢？”

4学生夺科学赛季军 槟政府颁500元奖励

4名来自锺灵国中及大英义学学生代表我国参加今年5月中旬在美国洛杉矶举行的“国际科学大赛奖”（ISEF），分别荣获化学组季军，获得槟政府颁发500令吉，以示奖励。

其中两名学生为锺灵国中高中生庄展亦与郭献靖，他们是研究咖啡因治白蚁获奖。另两名学生是大英义学学生沈诺文及拉乌南，他们则研究皂苷抗幼虫方案获奖。

这两组学生周一（29日）在光大首长办公楼会议室，各从林冠英手中接过500令吉奖励。