赴美参加国际科学大赛 2锺灵国中生夺季军争光 北马新闻

（槟城29日讯）咖啡渣不适合用来控制白蚁，因其咖啡因含量微乎其微，并且可能含有其它化学混合物。

发现“咖啡因治白蚁”的2名17岁锺灵国中高中生庄展亦与郭献靖，代表我国参加今年5月中旬在美国洛杉矶举行的“国际科学大赛”（ISEF），荣获化学组季军，载誉归来，锺灵校方上午召开发布会，庄郭两人之后接受访问，如此提醒。

针对最近有许多民众根据庄郭两人的“咖啡因治白蚁”访谈，利用收集的咖啡渣来治理白蚁，但没效果。庄郭2人透露，根据他们的初步发现，至少需有1.2%的纯咖啡浓度气味，才能有效治理及杀除白蚁。

两人指出，一杯香浓的咖啡饮料，不过含有千分之一浓度气味的咖啡因；咖啡渣里的咖啡因含量，更加微乎其微，对白蚁肯定起不了驱除作用。

郭献靖：咖啡因受控制兴奋剂

郭献靖说，咖啡因是一种受控制的兴奋剂药物，不得随意售卖。据他了解，如今1克咖啡因的市价介于3美元之间。过去，他们是在槟城理科大学的协助之下，才获得咖啡因及660只白蚁供应来做研究。

庄展亦与郭献靖是在1年半前开始研究用咖啡因治白蚁，夺得了2016年度在浮罗交怡举行的“科学与工程科技创新大赛”（PISTEK）全场总冠军。2人之后代表我国参加在美国洛杉矶举行的“国际科学大赛”（ISEF），获得化学组季军，为国争光。这场科学大赛，全球共有76个国家，逾1600名学生参赛。

庄展亦说，“咖啡因治白蚁”的发现公布后，还没有任何商家及任何单位跟校方及他们接洽合作，两人目前也忙于准备高中三政府考试，之后才会正式公布整份有关“咖啡因治白蚁”的研究报告。也不排除往后如果有任何单位前来问洽，愿意商谈及配合。庄郭2人从小喜欢科学，两人异口同声希望成为一名科学家，造福人类。

朱圣保：朝多元化教育迈进

锺灵学校校长朱圣保说，庄展亦与郭献靖2人最近赴美国洛杉矶参赛，荣获“国际科技工程大赛奖”化学组季军，获得了1000元美金(约4300令吉)，为锺灵争光。

他说，锺灵国中未来将朝向多元化的教育路途迈进，举办更多大大小小的学术展览与比赛，从中发掘人才。他也感谢董事部及家协作为后盾，出钱出力扶植人才及学校的各种活动。出席新闻发布会者有锺灵董事会总务胡万奔、家协主席蔡郁章、总务吴益来、财政郭嘉耀、理大讲师阿菲达博士、庄展亦父母庄文明及洪翠虹，以及郭献靖父母郭庭毓及赵秋蓉。