教专总会长：提升教师薪金等级 冀县教局年内完成职位重组 北马新闻

（居林29日讯）全国教师专业职工会（教专）总会长卡马鲁佐曼希望教育部能够在明年前完成县教育局职位和架构重组，提升被调派到县教育局任职的教师薪金等级。

根据报导，教育部早在多年前就有计划把县教育局官员的等级，从DG48提升至DG52，教育部已经批准上述建议，却碍于财务局限迟迟未能进行。教专会继续关注此事，希望重组能够在明年落实。

卡马鲁佐曼在今年接任教专总会长后，便积极跟进此事，包括向政府建议减少教师们的工作量，减轻压力。

他于今日在居林出席吉打州教专分会第21届代表大会时，作出上述谈话。

他不否认，全国各地确实有面对教师纪律问题的投诉，却碍于各县教育局只有一名辅导员，辅导员即使想为有关教师提供辅导都有心无力。

他相信县教育局一旦完成职位重组（教师薪金等级的调整），教育部可考虑增加辅导员人数，为需要这方面服务的教师提供辅导。

阿如雅：助提升教师纪律形象

吉打州教育局局长拿汀巴都卡阿如雅希望全国教师专业职工会（教专），在维护教师权益同时，应协助政府提升教师纪律和提升形象，以维护为人师表崇高地位。

她说，教师是学生学习的模范，是学生的镜子。遗憾的是，教师内一小撮缺乏纪律的害群之马，破坏了绝大多数教师在提升国家教育水平所作出的努力。她希望教专能在这方面扮演角色，协助引导这些教师，提升他们的品德修养。

她相信若能营造尊师重教的氛围，教专在向政府争取提高教师待遇、减少工作量或要求更长的假期都会更加得心应手，让教师真正成为有吸引力的职业。

法兹尔：辅导有问题教师

吉打州教专分会主席法兹尔在谈到教师的纪律问题时，她认同阿如雅的谈话，并表示教专愿意在这方面扮演引导角色。据他了解，有问题的教师少过10%，教专会提供他们所需的辅导。

他同时劝请教师们要以开放心态来面对调职，不要带有消极思维来看待自己的调职。他说，被教育局委派到其他学校教书是基于职位上的编排，教育局在作出任何调动前都有本身的考量，当中可能包括为教师提供升迁机会，或有关学校更需要他的专业来助提升水平。

他明白有教师觉得自己教书好好的，无端端被调职会让其他同业以异样眼光来看待，觉得涉及的教师应该是有犯什么错才会被调职，让教师们觉得难堪。若有教师觉得自己是被不合理调职，可向教专提出投诉，教专会介入交涉。