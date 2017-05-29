第2批教专文凭课程 11独中46老师获录取 北马新闻

（槟城29日讯）育才基金赞助、董教总教育中心有限公司推广、教育部承办、槟城锺灵独中协办的2017年第2批“教育专业文凭课程”，今日上午在锺灵独中举行开课礼，录取了46名独中老师。

董教总教育中心教育学博士王淑慧指出，截至今年3月份，教师进修中心在全马开办了以中文、英文及国文教学媒介语的教专班，共培养了超过1500位独中老师。

她说，育才基金赞助、董教总教育中心有限公司推广、教育部承办、槟城锺灵独中协办的2017年第2批“教育专业文凭课程”，共录收了46位老师，他们分别来自11所独中，其中包括5所槟城的独中、2所吉打独中、3所霹雳独中和吉兰丹中华独立中学。

王淑慧说，新纪元学院教育系长年进行独中教职员的专业培训，目的在于提升独中教职员的教学素质，以提升独中的教育水平。

杜乾焕：教师需不断自我进修

槟州独中教育基金会主席拿督杜乾焕博士说，教师必需与时并进，不断自我进修，才能提升学生的整体发展。

育才基金总经理张贞明说，由著名企业家阿南达克里斯南及Usaha Tegas发起的“育才基金”，2015年起到今年，总共赞助了50万令吉，协助全国各地独中老师通过“教育专业文程”课程来进修，造福更多莘莘学子。