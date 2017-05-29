新港山坡发展案 双威公司胜诉 北马新闻

（槟城29日讯）双威公司在新港山坡发展一案获得胜诉，高庭周一批准双威公司的司法审核上诉申请，6名居民必须承担共5万令吉堂费，分别是2万5000令吉予双威公司以及槟岛市政厅。

居民代表律师拿督拉克比星接受媒体询问时表示，这也意味着，若没人在一个月内提出上诉，该公司可以在该山坡上启动发展计划。媒体为此询问他是否会针对高庭判决提出上诉时，他表示先咨询居民的意见，视情况而定才决定是否上诉。

其中一名相信该居民的女子表示不满，步出庭外一直说：“这不公平！”。现场也有几名公众人士出庭聆听判决，包括消协副主席慕希丁以及居民代表玛努尔等。

此案申请者双威公司，是将槟州上诉局、槟岛市政厅以及6名居民等列为答辩人。承审高庭法官林宗方，在宣读长达1小时半的判词后，裁决双威公司胜诉，身为第三答辩人的6名居民，需缴交各2万5000令吉堂费。

槟州前朝政府曾批准该公司可在新港山坡地段进行每英亩6单位，或每英亩15单位的发展计划，而槟州地方政府依据前朝定下的条例，于2012年发出规划准证给双威公司，在新港山坡上进行住宅区发展计划。

此计划包括高楼住宅单位和独立式房屋共600单位，部分工地处在海拔250尺、斜度超过25度的山坡上。不过后来当地居民（Persiaran Kelicap和Solok Kelicap居民）反对此项计划，并带上槟州上诉局，主席是拿督杨映波。

上诉局最后判居民胜诉，槟岛市政厅无需批准双威公司在250尺以上的地段发展。不过发展商可入禀高庭上诉，要求司法审核。今日双威公司代表律师为克丽丝萧，槟岛市政厅代表律师为林爱清。